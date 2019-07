'Het helpt ons niet vooruit om verkrachters als monsters te zien. Dan distantieer je je van het probleem en doe je alsof daders geen mensen zijn die ook de keuze kunnen maken om níét te verkrachten.' Sohaila Abdulali overleefde als tiener een groepsverkrachting en schreef er nu, op haar zesenvijftigste, een vlammend boek over.

Zeventien was ze, een meisje uit een welstellende Indiase familie. Het schooljaar zat erop, na de zomer zou ze in de VS gaan studeren. Die avond besloot ze met een vriend een wandeling in de bergen rond Mumbai (Bombay) te maken. En toen gebeurde het. Vier gewapende mannen sprongen tevoorschijn en namen hen mee naar een afgelegen plek. Allebei werden ze brutaal mishandeld. Zij werd urenlang verkracht. De tieners smeekten voor hun leven. Na lange discussies of ze de jongen moesten castreren en het meisje moesten doden, besloten de vier mannen geen van beide te doen. Tot besluit van een helse nacht escorteerden de daders hun slachtoffers zelfs terug naar de stad.

...