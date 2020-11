De vakbonden hekelen het feit dat het dossier door de werkgevers wordt meegesleept naar de loononderhandelingen. Het dossier ligt nu bij de regering, die zelf een beslissing kan nemen of tussen de sociale partners kan bemiddelen.

Werkgevers en werknemers zijn het niet eens geraakt over een advies over de verdeling van de welvaartsenveloppe. Het gaat in totaal om een bedrag van 700 miljoen euro, bedoeld om de verhoging van uitkeringen en pensioenen te betalen. De regering had de sociale partners een tweede kans gegeven en gevraagd om voor 15 november een advies te bezorgen, maar dat is dus niet gelukt, schrijft De Tijd dinsdag en bevestigt het ACV. De vakbond wijst naar 'het gemarchandeer van de werkgevers', die deze discussie zouden willen koppelen aan het loonoverleg. Het dossier komt nu weer op de regeringstafel.

Zeker nu de coronacrisis een groeiend aantal mensen in de problemen brengt, dringt voor de bonden de tijd om te zorgen voor hogere uitkeringen. 'De eerste deadline verstreek, zoals de wet voorschrijft, half september al', zegt ACV-woordvoerder David Vanbellinghen. Eind september kwam het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACV, ABVV en ACLVB al op straat om, onder meer, de druk in het dossier op te voeren. 'Zeker nu, in de huidige tijden, willen we dat die verhoging er zo snel mogelijk komt', zegt Vanbellinghen. 'Maar de werkgevers koppelen dit dossier aan de loononderhandelingen van januari, om dit als pasmunt te gebruiken. Dat gemarchandeer pikken we niet meer.'

Na die eerste gemiste deadline kregen de sociale partners van de nieuwe regering een nieuwe deadline, 15 november. Ook die werd niet gehaald. 'Hetzelfde scenario speelde zich af: het dossier wordt meegesleept naar de loononderhandelingen', zegt Vanbellinghen. 'Maar die dossiers hebben niets met elkaar te maken. Dus hebben we moeten vaststellen dat het niet haalbaar was hierrond een akkoord te sluiten met de andere sociale partners.'

Het VBO wijst erop dat al sinds de creatie van de welvaartsenveloppe in 2003 die altijd samen met het loonoverleg werd uitgewerkt. 'Het gaat om de twee zijden van dezelfde medaille', klinkt het. Daarnaast wil de werkgeversorganisatie een gerichtere verdeling van de welvaartsenveloppe.

Het dossier ligt nu bij de regering, die zelf een beslissing kan nemen of tussen de sociale partners kan bemiddelen. Nog volgens het VBO hebben de vakbonden het dossier de facto uit handen gegeven, en hebben ze zich zo vastgereden 'in een klassieke stellingenoorlog'.

