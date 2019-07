Sociaal tolken worden zes keer duurder

In een infobrief deelt het Agentschap Integratie en Inburgering mee dat sociaal tolken straks 48 euro per uur zullen kosten. Vandaag is dat 8 euro.

An Moerenhout: 'Wie komt nog naar een oudercontact als dat ineens 48 euro kost?' © Photonews

Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA), ook bevoegd voor Inburgering, voert een aantal bepalingen uit van het Vlaamse integratie- en inburgeringsdecreet. Dat dateert van 2013, toen Homans' partijgenoot Geert Bourgeois voor die materie bevoegd was in de Vlaamse regering. Volgens het decreet zou de financiering van de sociaal tolken (en vertalers) veranderen: in plaats van de agentschappen van de Vlaamse overheid zouden in de toekomst de instellingen die er een beroep op doen de rekening betalen. Het gaat om OCMW's, scholen, rusthuizen, artsen, de Centra voor Algemeen Welzijn en allerlei lokale overheden.

