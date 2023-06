Sociaal conflict tussen politie en regering escaleert: bonden stappen naar rechter

De drie politievakbonden NSPV, VSOA Politie en ACV dagen de Belgische staat voor de rechtbank. Dat doen ze naar aanleiding van het conflict met de federale regering over de loonsverhoging die vorig jaar overeengekomen was en de eindeloopbaanregeling (NAVAP), melden ze woensdag in een persbericht.

Twee bonden – NSPV en VSOA – bereikten in januari vorig jaar een voorwaardelijk akkoord met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) over een loonsverhoging voor het politiepersoneel. Ook werd de bestaande eindeloopbaanregeling (stelsel van non-activiteit voorafgaand aan het pensioen, NAVAP) bevestigd.

Bij de federale begrotingscontrole kregen de bonden naar eigen zeggen van de regering te horen dat er geen geld is om de loonsverhoging in één keer uit te betalen. De ‘schamele’ loonsverhoging zou over een periode van drie jaar gespreid worden. Bovendien bleek het NAVAP-stelsel in een uitdoofscenario te worden geplaatst, ‘ook zonder enige onderhandeling’, en dat tegen reeds in 2015 gemaakte afspraken in.

Tijdens nieuw overleg met de regering argumenteerde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) – samen met Verlinden voogdijminister van de politie – dat hij nooit enig protocol ondertekend heeft met de bonden en dat zijn wettelijke vertegenwoordiger het mandaat niet had om dat in zijn plaats te doen. Het zou aanleiding zijn voor de bonden om herhaaldelijk actie te voeren tegen de minister, ook op partijbijeenkomsten van de Vlaamse liberalen.

NSPV, VSOA en ACV zijn het fundamenteel oneens met de visie van Van Quickenborne en voelen zich gesterkt door een advocaat die hun standpunt bevestigt. Daarom trekken ze nu naar de rechtbank om ‘het wederrechtelijk gedrag van de regering voor te leggen aan de Belgische justitie wegens het niet-naleven van haar contractuele verplichting (…) en wegens haar niet-contractuele aansprakelijkheid voor haar niet-ernstig optreden bij de onderhandeling’.

De zaak wordt donderdag ingeleid voor de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel.