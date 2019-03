SMAK-directeur Philippe Van Cauteren: 'Een museum moet ingaan tegen wat sociaal wenselijk is'

Eigenlijk bestaat het SMAK al langer dan twintig jaar. De wortels van het Gentse museum gaan terug tot 1957 toen advocaat Karel Geirlandt (1919-1989) de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst oprichtte. In 1975 werd 'kunstpaus' Jan Hoet conservator van een collectie die noodgedwongen getoond werd in een aantal zalen van het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent. In 1999 kreeg Hoet een eigen locatie in het gerenoveerde casinogebouw aan de overkant. Toen werd het SMAK geboren.

