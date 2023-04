Sluikstorten langs wegen neemt toe: ‘Ik ben een volledig tuinhuis tegengekomen’

Vorig jaar is er opnieuw meer afval gestort langs de Vlaamse snel- en gewestwegen. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ruimde 1.378 ton afval (1,38 miljoen kilo) op, 2,6 procent meer dan in 2021. ‘De opruim van dat afval kost handenvol geld’, zei Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) tijdens een persmoment op de carpoolparking in Diepenbeek.

‘Voor 2022 komt de opruim- en verwerkingskost voor afval langs onze gewest- en autosnelwegen op 3,88 miljoen euro. Iedereen draait mee op voor het asociaal gedrag van enkele individuen en dat is een heel spijtige zaak’, aldus de minister.

In de provincies Antwerpen (1,13 miljoen euro) en Oost-Vlaanderen (861.046 euro) is de opruim- en verwerkingskost het hoogst. In totaal werd vorig jaar 40 ton meer opgehaald dan in 2021. Daarom zet minister Peeters opnieuw in op het driesporenbeleid van sensibiliseren, handhaven en verbaliseren, en opruimen.

Eenzaam bovenaan de lijst waar het AWV het meeste werk had, staat de provincie Antwerpen met 500 ton opgeruimd zwerfvuil en sluikstort. Kostprijs: 1.133.516 euro. Dat is dubbel zoveel als in Oost-Vlaanderen waar 256 ton achtergelaten afval werd opgeruimd en verwerkt, met als kostprijs 861.046 euro. ‘Dat is vooral omdat die provincies de meeste wegen en ook het meeste inwoners tellen’, aldus minister Peeters.

Daarna volgen Limburg (213 ton/737.107 euro), Vlaams-Brabant (208 ton/848.305 euro) en West-Vlaanderen (201 ton/307.128 euro).

94-jarige betrapt

Om het sluikstorten tegen te gaan zijn sinds vorig jaar twaalf gewestelijke toezichthouders aangesteld die sluikstorters waarschuwen, verbaliseren en ook er alles aan zullen doen om overtreders op heterdaad te betrappen of op te sporen. ‘Dat is zeer arbeidsintensief’, zegt AWV-woordvoerdster Katrien Kiekens. ‘Onze toezichthouders zijn vaak al voor dag en dauw op pad om sluikstorters te betrappen. Dit omdat dan de pakkans het grootst is.’

Het AWV wil dit jaar per provincie 46 handhavingsacties organiseren. De toezichthouders hanteren daarbij een lijst met hotspots van parkings waar er een grotere pakkans is. Op die lijst staan onder meer de carpoolparkings van Diepenbeek en Ruddervoorde, de snelwegparkings in Brecht en Groot-Bijgaarden en de Ooiebrug in Dendermonde .

Ondanks het feit dat de carpoolparking van Diepenbeek vorige vrijdag helemaal opgeruimd was, waren de containers maandagmorgen opnieuw allemaal meer dan overvol.

‘Een profiel van de sluikstorter kunnen we niet echt geven”, aldus Johan Haems, een van de opzichthouders. “Het is vanaf 18 jaar, van het moment dat ze hun rijbewijs hebben tot 94 jaar, zoals de oudste die ik betrapt heb.’

‘Het meest frappante wat ik onlangs ben tegengekomen was een volledig tuinhuis. Dat was in stukken gedaan, maar we konden de deuren, wanden en zelfs de inhoud van het tuinhuis terug vinden. Maar ook koelkasten en zetels vinden we regelmatig terug. Als je een lederen salon moet hebben, moet je maar eens regelmatig komen kijken op een carpoolparking. Sluikstorten gebeurt heel bewust. Vooraleer er gestopt wordt aan die vluchthavens, carpoolparkings of snelwegparkings hebben ze thuis bewust hun afval opgeladen.’