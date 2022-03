Vanaf deze week is Simon Demeulemeester adjunct-hoofdredacteur ad interim van Knack Magazine. Hij volgt Karel Degraeve op, die chef online wordt bij VRTNWS.

Simon Demeulemeester werkt sinds 2011 voor Knack. Eerst als redacteur en chef opinie van Knack.be en sinds juli 2014 als hoofdredacteur van de centrale newsroom. In 2016 versterkte hij de politieke redactie van Knack als redacteur.

Demeulemeester studeerde journalistiek aan de Artevelde Hogeschool. 'Zes jaar schrijven voor het beste blad van de Lage Landen heeft bijzonder veel deugd gedaan. Het is een eer dat ik nu het blad mag maken met hoofdredacteur Bert Bultinck.'

Demeulemeester volgt Karel Degraeve op, die chef online wordt bij VRTNWS. Degraeve begon zijn journalistieke loopbaan bij Knack. Hij stond in 2000 mee aan de wieg van het entertainmentmagazine Knack Focus, waarvan hij uiteindelijk ook hoofdredacteur werd. Van 2012 tot 2015 was hij adjunct-hoofdredacteur van het weekblad Humo, daarna keerde hij terug naar Knack. 'Ik heb ondertussen meer dan 300 edities van Knack ingeblikt. Ik zou er gerust nog eens 300 kunnen maken, maar ik verkies een nieuwe uitdaging aan te gaan. VRTNWS komt op het juiste moment.'

Hoofdredacteur Bert Bultinck dankt Karel Degraeve voor zijn jarenlange inzet voor Knack en Knack Focus: 'Het zijn onder meer zijn ideeën, zijn journalistieke intuïtie en zijn marketingtalent die Knack hebben gebracht waar het nu staat. Wij zullen hem missen.'

Bultinck is zeer verheugd met de komst van Simon Demeulemeester in het hoofdredactieteam: 'Simons drive en journalistiek engagement zullen aan Knack nieuwe impulsen geven. Met de 'Maai mei niet'-campagne bewees hij vorig jaar al hoe goed hij de tijdgeest kan vatten.'

