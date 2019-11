Met filmpjes, cartoons en educatief materiaal wil het centrum iedereen doen reflecteren over eigen gedrag en het belang van toestemming duidelijk maken.

Uit cijfers van de Sexpert-studie uit 2013 is gebleken dat 13,8 procent van de vrouwen en 2,4 procent van de mannen reeds seksueel grensoverschrijdend gedrag had meegemaakt na 18 jaar. Minderjarigen hadden daar blijkbaar nog meer mee te maken gekregen. Uit hetzelfde onderzoek was gebleken dat 1 op de 5 meisjes en 1 op de 10 jongens seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaakte nog voor ze 18 jaar waren.

Volgens Sensoa is het dan ook niet altijd even duidelijk of iets kan of niet kan. Een flirterig berichtje, een vluchtige hand, een uitnodiging om na de werkuren iets te gaan drinken of een uit de hand gelopen nacht: soms is het oké, soms ook niet. 'De grijze zone, waarin het onduidelijk is of een seksueel getinte opmerking of handeling door de beugel kan, blijkt heel groot te zijn', aldus Sensoa.

Het centrum wil niet dicteren wat wel of niet kan, maar wijst op het begrip van wederzijdse toestemming. 'Alles mag, tenminste als de andere partij daar toestemming voor geeft. Dat kan expliciet of impliciet, maar vaak ontbreekt deze toestemming', aldus Sensoa.

Om de sensibilisering over toestemming en seksueel overschrijdend gedrag kracht bij te zetten organiseert het de campagne 'Is 't oké? Niet zeker? Check het!'. Met educatief materiaal gaan ze naar het hoger en secundair onderwijs en worden er ook andere acties georganiseerd zoals sociale media-filmpjes met influencers, een actie met VTM-programma 'Make Belgium Great Again', een digitale zelftest en cartoons van illustratrice Eva Mouton. Zo hopen de organisatoren iedereen aan te zetten om bij twijfel de check te doen en hopen ze zo seksueel overschrijdend gedrag te kunnen voorkomen.