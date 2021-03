De scholen blijven open, maar er komen wel wat extra omkaderende maatregelen om de periode tot de paasvakantie te overbruggen. Dat hebben de verschillende ministers van Onderwijs beslist na overleg met het onderwijsveld.

De maatregelen zijn er in eerste instantie op gericht om verschillende klassen, zeker binnen, niet met elkaar te vermengen.

Zo gaan de refters tot de paasvakantie dicht en worden de speeltijden van verschillende klasgroepen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden.

Daarnaast is het de bedoeling dat volwassenen op school zo weinig mogelijk met elkaar in contact komen.

De maatregelen zijn er in eerste instantie op gericht om verschillende klassen, zeker binnen, niet met elkaar te vermengen. Zo gaan de refters tot de paasvakantie dicht en worden de speeltijden van verschillende klasgroepen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. Daarnaast is het de bedoeling dat volwassenen op school zo weinig mogelijk met elkaar in contact komen.