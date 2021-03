Het Overlegcomité komt vrijdag vervroegd samen na de stijging van de coronacijfers. Ondertussen verhit een nieuwe 'schoolstrijd' de gemoederen in de Wetstraat.

'De huidige situatie is vergelijkbaar met het opstijgende deel van de curve van de tweede golf in oktober 2020.' Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) legt via Twitter de vinger op de wonde. De coronacijfers staan op donkerrood. De ziekenhuisopnames nemen nog steeds fors toe: gemiddeld gaat het om 175 opnames per dag, een stijging van 16 procent tegenover vorige week. Ruim 2100 coronapatiënten worden verzorgd in het ziekenhuis, waarvan 534 op de afdeling intensieve zorgen.De slechte cijfers maken de politiek nerveus. De stijging werd verwacht aan de hand van mathematische modellen, maar niet zo vroeg op de maand. Bovendien wordt de grootste stijging opgetekend bij jonge kinderen. Het is een kwestie van tijd vooraleer zij hun ouders of grootouders besmetten. Net die besmette kinderen doen de gemoederen hoog oplopen in de Wetstraat. Een van de hoofdrolspelers is Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). Terwijl de federale regering minstens de mogelijkheid wil openhouden om de scholen - al dan niet voor een korte tijd - te sluiten, wuift Weyts dat weg. Dat maakte de N-VA'er ook duidelijk op een inderhaast georganiseerde bijeenkomst van premier Alexander De Croo (Open VLD), coronacommissaris Pedro Facon en de verschillende onderwijsministers. De premier wilde zijn licht opsteken over de zorgwekkende evolutie in het onderwijs. Tegelijk wilde Facon alle opties openhouden, óók een verlengde paasvakantie. Maar Weyts wil van geen wijken weten. 'De olifant in de kamer, de sluiting van de scholen, ligt niet op tafel', zegt hij. 'Wat ons betreft is het heel duidelijk: het licht blijft het langst branden in de scholen.' Die keuze krijgt overigens bijval van experts zoals Van Ranst. Een bron binnen de Vlaamse regering verwoordt het zo: 'Het is onaanvaardbaar dat de winkels vóór de scholen zouden sluiten.'Onder meer Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert begrijpt dat niet: 'Ik betreur dat bepaalde gemeenschappen onmiddellijk deuren sluiten', zei hij donderdagmiddag tijdens de plenaire vergadering in de Kamer. Volgens de liberaal is het ongepast om in deze fase van de crisis veto's te stellen. Ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) wil geen enkele maatregel uitsluiten, ook niet in het onderwijs of zelfs openbaar vervoer. 'We zullen alles uit de kast moeten halen zodat scholen volledig open kunnen gaan op 19 april, en dat cafés en restaurants heropenen op 1 mei.' Zo denkt hij eveneens aan een opgeschroefde teststrategie, onder meer met het scheppen van een reglementair kader voor zelftests. Ook de gebrekkige opvolging van het telewerk wordt op de korrel genomen, zowel door de premier als door Vandenbroucke. Te veel besmettingen vinden plaats op het werk. De werkgevers nemen te weinig hun verantwoordelijkheid op, vindt Vandenbroucke. Op een 'terugkeerdag' naar het werk moeten werknemers voorlopig niet rekenen.Ondertussen vraagt de Risk Assessment Group de overheid om plan B te activeren. 'In plan B staan een aantal verstrengingen waaruit men kan putten, maar het is aan het Overlegcomité om dat al dan niet te doen', aldus viroloog Steven Van Gucht. Het plan werd opgesteld door de experts van de GEMS-adviesraad. Eén van de maatregelen - een mondmaskerplicht vanaf 10 jaar - werd woensdag al doorgevoerd door Weyts. Een andere optie in dat plan B is het sluiten van niet-essentiële winkels, voornamelijk in drukke winkelstraten.Geplande versoepelingen voor april - zoals de heropening van de pretparken of de organisatie van evenementen in de buitenlucht met maximaal 50 personen - komen mogelijk op de helling te staan. 'Maar er moeten ook bijkomende maatregelen komen', zegt Vandenbroucke. Het is aan het Overlegcomité van vrijdag, dat digitaal zal plaatsvinden, om te beslissen.