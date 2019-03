Schieten, zuipen en gokken: zes tips voor de gewetenloze belegger

1. Raketten en gevechtsvliegtuigen

In de wapenindustrie zijn alle elementen aanwezig voor een lucratieve markt: stijgende defensie-uitgaven, een relatief gesloten markt, een sterke lobbymachine en klanten (lees: overheden) die niet altijd even prijsbewust zijn bij de beoordeling van hun orders. Die mix zorgde ervoor dat de Franse luchtvaartbedrijven Safran (drones en aandrijfsystemen voor raketten) en Dassault (gevechtsvliegtuigen) de voorbije twintig jaar tot de best presterende aandelen van de Franse sterindex CAC40 behoorden. De beurskoers van Safran ging de voorbije twee decennia 1100 procent hoger, tegenover 25 procent voor de CAC40-index zelf...