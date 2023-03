Sander Loones (N-VA) over de pensioenextra’s van partijgenoot Siegfried Bracke: ‘Deze affaire is een ramp voor de politiek’

Siegfried Bracke reageerde afgelopen week fel op het bericht dat hij als voormalig Kamervoorzitter ‘onwettige’ pensioenextra’s zou ontvangen. Hij spaarde daarbij zijn partijgenoten Peter De Roover en Sander Loones niet. Beiden hadden kritiek geuit over die extra’s. Loones reageert in De Zondag op zijn beurt op de uitlatingen van partijgenoot Bracke . ‘Bracke’s reactie was oneerlijk. Er stond geen enkele zin over in de begroting’, klinkt het.

Siegfried Bracke reageerde in zijn column op Doorbraak.be ‘zeer verontwaardigd’ op de heisa rond de pensioenregeling: ‘Er is niets illegaals of duisters aan de uittredingsvergoedingen. Ze staan in verschillende documenten, worden door verschillende instanties gecontroleerd. Die vergoeding staat letterlijk in het statuut van de ambtenaren-generaal . En dat is geen geheim document.’

Bracke richtte zich daarbij tot partijgenoot Peter De Roover. ‘Voor Peter De Roover is dat allemaal onder de radar gebeurd. Hij moet wel eens uitleggen wat boven de radar zou kunnen zijn. Misschien nog een Extra Verslag voor Slapende en Slepende Kamerleden? Zoiets?’, aldus Bracke. Ook de andere partijgenoot Sander Loones kreeg een veeg uit de pan. ‘Het is ronduit schandelijk dat Sander Loones zijn vertrouwen in de diensten van de Kamer publiek opzegt.’

Sander Loones omschrijft de reactie van Bracke in een interview met De Zondag als ‘oneerlijk’. Volgens Loones staat de vergoeding niet helder in de begroting.

Als u de begroting minutieus tegen het licht houdt, hoe kan het dan dat u de extra vergoeding voor Bracke en De Croo niet ziet?

Loones: ‘Omdat het niet helder in de begroting staat. Er staat één zin over een vergoeding voor oud-Kamervoorzitters. Maar als je een begroting bestudeert, dan gaan de alarmsignalen vooral af wanneer je een grote verschuiving ziet. Dat was hier niet het geval, want die ene zin staat er al vele jaren in. Dat is waarom niemand dit doorhad, ook PVDA niet. Zij hebben één keer een amendement ingediend om vanalles te schrappen, zonder dat ze precies wisten waarover het ging.’

Is dit toch geen hypocriet debat, zoals ook uw partijgenoot Siegfried Bracke zegt? U had het moeten weten.

Loones: ‘Neen, echt niet. Dat is een oneerlijke reactie van hem. Over de extra’s voor de hoge ambtenaren staat er zelfs geen enkele zin in de begroting. Al jaren vragen wij de Kamerdiensten om meer transparantie. Als je niet alle info krijgt, dan kan je je werk niet ernstig doen. Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) heeft zelfs bewust informatie verzwegen voor het parlement. Dat zal zeker nog een staartje krijgen. Maar Siegfried vindt blijkbaar dat ik dat niet mag zeggen.’

Vindt u dat hij zijn centen moet terugbetalen?

Loones: ‘De extra’s voor de hoge ambtenaren zijn onwettig, dus deze moeten terugbetaald worden. Vandaag wordt onderzocht of ook de extra’s voor de Kamervoorzitters onwettig zijn. Als zou blijken van wel, dan moeten ook deze terugbetaald worden. En voor alle duidelijkheid: niet aan een goed doel, maar aan de begroting, en dus de belastingbetaler. Laten we wel wezen: deze affaire is een ramp voor de politiek. De burgers verdienen beter. Onze lonen waren nog nooit zo transparant, maar blijkbaar zijn er nog steeds dingen uit het verleden die rechtgezet moeten worden.’

Lees het volledige interview met Sander Loones in De Zondag.