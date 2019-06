Rutten richt zich tot De Wever: 'Hoe lang zal je ons geduld nog op de proef stellen?'

'Quousque tandem abutere, @Bart_DeWever, patientia nostra?', vrij vertaald: 'Hoe lang nog zal je ons geduld op de proef stellen, Bart De Wever'? Met die tweet, verwijzend naar de eerste Catilinarische redevoering van Cicero, dringt Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten er bij N-VA-voorzitter Bart De Wever op aan om duidelijkheid te scheppen over de Vlaamse regeringsvorming, met name over de gesprekken met Vlaams Belang.

Gwendolyn Rutten (Open VLD) op 26 mei 2019.