Bij de vorming van de Vlaamse regering vorig jaar heeft de N-VA expliciet aan Open VLD en CD&V gevraagd om mee in een regering met Vlaams Belang te stappen. Dat heeft voormalig Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten gezegd in De afspraak op vrijdag (Canvas).

'Bij de vorming van de Vlaamse regering een jaar geleden zaten we op dit moment volop in de discussies waarin de N-VA exact aan ons en aan CD&V het verhaaltje voorhield en zei 'Stap alsjeblieft mee in een regering N-VA-Vlaams Belang. We gaan jullie rijkelijk belonen, maar we willen Vlaams Belang mee aan boord'. Dat voorstel heeft echt op tafel gelegen en is echt ernstig politiek afgetoetst. Alleen is mijn antwoord daar altijd glashelder op geweest: neen', zei Rutten, die toen nog voorzitter was van Open VLD.

Rutten begrijpt naar eigen zeggen niet 'waarom N-VA zo ver is gegaan om dat te doen. Want daarmee legitimeer je Vlaams Belang en geef je aan de achterban die ze delen het signaal dat dat allemaal kan.' Ze ziet er ook een verklaring in waarom het zo moeilijk is om op federaal vlak een regering met de N-VA en de Franstalige socialisten van de PS te vormen.

'Als men het in Franstalig België al moeilijk heeft met de N-VA, dan is het helemaal onmogelijk om met Vlaams Belang te praten. Als je dan als grote partij zegt: 'daar is niets mis mee, daar kan je samen mee kan besturen', dan voedt dat het wantrouwen. Dat mag je niet onderschatten', zegt Rutten.

N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys heeft gereageerd op de verklaringen van Gwendolyn Rutten. 'We hebben vorige zomer alle mogelijkheden verkend om een Vlaamse regering te vormen, rekening houdend met het signaal van de kiezer. Zoals toen al medegedeeld, was er geen enkele partij bereid een spoor met het VB te onderzoeken. Voor het overige lijkt mevrouw Rutten het voorbije politieke jaar slecht te hebben verteerd, we wensen haar een rustgevende zomer toe", zegt Parys.'

