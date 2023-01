Rusthuizen bijna 90 euro per maand duurder 

De gemiddelde prijs voor een rusthuiskamer is in een jaar tijd met 4,92 procent gestegen. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, waarover Het Nieuwsblad, De Tijd en VRT NWS berichten.

De telling dateert van 1 mei. Toen was de gemiddelde prijs 1.913 euro per maand, tegenover 1.824 euro het jaar voordien: een verschil van 89 euro. Al is dat in reële termen een prijsdaling, omdat de levensduurte in dezelfde periode nog meer is toegenomen, met 8,97 procent.



Het agentschap heeft ook al een prognose gemaakt voor de maanden daarna, toen de inflatie nog hoger was. Op basis daarvan ziet het ernaar uit dat de prijzen de algemene prijsevolutie volgden.