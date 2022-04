De Russische consul-generaal Georgy Kuznetsov moet het land uit omdat hij verdacht wordt van spionage. In Antwerpen bakte Kuznetsov zoete broodjes met onder anderen Filip Dewinter.

Dat schrijven De Standaard en Gazet van Antwerpen vrijdag.

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) maakte vorige week in de Kamer bekend dat 21 Russische 'diplomaten' het land werden uitgezet omdat ze ­eigenlijk spionnen waren. Over de identiteit van de 21 Russen gaf de minister geen details, maar De Standaard vernam dat een van hen consul-generaal Georgy Kuznetsov is. Hij en de andere vermoedelijke spionnen nemen dit weekend het vliegtuig richting Moskou.

Antwerpse Consul-Generaal van #Rusland Gregory Kuznestov te gast in #VlaamsParlement “#Rusland is 3de belangrijkste havenpartner van haven van #Antwerpen. Anti-#Poetin- en anti-Rusland-hetze helpt ons niet. Neutraliteit is de boodschap! Rusland is onze bondgenoot, geen vijand…” pic.twitter.com/ibQqwPg3ys — Filip Dewinter (@FDW_VB) January 26, 2022

Kuznetsov is een bekende figuur in Antwerpen. Met meerdere Vlaamse hoogwaardigheidsbekleders onderhield hij goede contacten. Op 26 januari postte Vlaams Parlementslid Filip Dewinter (Vlaams Belang) op Twitter een foto van zichzelf naast Kuznetsov in het Vlaams Parlement. In die tijd toonde Dewinter nog openlijk sympathie voor Rusland én voor Vladimir Poetin. Bij de foto schreef hij: 'De anti-Poetin- en ­anti-Ruslandhetze helpt ons niet. Neutraliteit is de boodschap. Rusland is onze bondgenoot. Geen vijand.'

Dewinter had Kuznetsov uitgenodigd in het Vlaams Parlement. Dewinter had Kuznetsov ook op 10 maart uitgenodigd als spreker voor zijn Hertogfonds, een Antwerpse vzw die de 'Vlaamse cultuur en Europese beschaving promoot'. Die spreekbeurt werd afgelast omdat de oorlog in Oekraïne toen al was uitgebroken. Dewinter heeft ondertussen ook afstand genomen van zijn sympathie voor Poetin.

In januari had Kuznetsov nog een officieel contact met de Antwerpse gouverneur Cathy Berx (CD&V).

Kuznetsov zocht niet alleen met politici contact. Zo bracht hij bezoeken aan de ­haven van Zeebrugge, aan baggerbedrijf Deme en aan de top van de Antwerpse lokale politie 'om hen te bedanken voor de ­bewakingsopdrachten aan het consulaat'. Op zich zijn dat geen vreemde activiteiten voor een Russische diplomaat, maar volgens de inlichtingendiensten zocht Kuznetsov in de eerste plaats naar informatie die nuttig kon zijn voor het Poetin-regime. 'Deze personen zijn ­betrokken bij spionage- en beïnvloedingsactiviteiten', zei Wilmès (MR) vorige week in de Kamer. 'Dat vormt een bedreiging voor de nationale veiligheid.'

