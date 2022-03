In een dubbelinterview met De Zondag zegt Filip Dewinter, kopstuk van Vlaams Belang, dat hij zich vergist heeft in de Russische president Poetin.

'Laat mij dat even schetsen', zegt Dewinter, tijdens het dubbelinterview met Dyab Abou Jahjah in De Zondag: 'Ik ben een kind van de Koude Oorlog. Ik heb als officier gediend aan de Oost-Duitse grens met de Sovjet-Unie. Na de val van het IJzeren Gordijn waren wij enthousiast over de vrijheidsstrijd van de Oost-Europese natiestaten, ook van Oekraïne. Wij droomden van een sterke Europese ruimte, waar ook Rusland toe behoorde: van Vladivostok tot Londen. Poetin leek dat ook te willen. Ik dacht dat hij een nationalist was, maar hij is geëvolueerd naar een imperialist. Ik heb me dus vergist. De agressieoorlog die hij voert in Oekraïne, is op geen enkele manier te verschonen. Punt.'

Het is een zeldzame toegeving voor Dewinter die in het interview, enkele lijnen verder, verklaart: 'Ik doe niet mee aan het schuld bekennen voor dit of dat. J'assume, je persiste en je signe.'

Abou Jahjah repliceert: 'Volgens mij is Poetin niet geëvolueerd, hij is juist trouw gebleven aan zijn autocratische, conservatieve en identitaire idealen, waar u affiniteit mee toont.'

'Abou Jahjah is meerwaarde voor het debat'

Er is overigens opvallende sympathie van Dewinter voor Abou Jahjah, ooit toch zijn 'ideale vijand'.

Dewinter: 'Mijn punt is: u had geen toegang mogen krijgen tot ons land. En let op: ik verwijt u dat niet, hè. Ik verwijt dat het systeem. Vandaag is meneer Abou Jahjah een meerwaarde voor het maatschappelijke debat. Ik heb zijn boek met veel interesse gelezen. Ik waardeer de evolutie in zijn denken. Op zijn 20ste een linkse nationalist, op zijn 50ste centrumrechts en anti-woke en ik voorspel dat hij op zijn 70ste lid zal worden van Vlaams Belang.'

Abou Jahjah: 'Die kans is zeer klein. Eerlijk: ik weet niet op wie ik vandaag zou stemmen.'

Wat ziet Abou Jahjah als zijn toekomst? Politiek? 'Ik ben vandaag een schrijver die lesgeeft. Ik voel me goed in die twee rollen. Maar zeg nooit nooit. Ik denk niet dat ik zelf nog een partij zal opstarten, maar wie weet kan iemand mij verleiden met een mooi project? Het zal sowieso het radicale centrum moeten zijn, want dat is het enige antwoord op islamisme, extreemrechts en woke. We moeten radicaler de waarden van de Verlichting verdedigen. Dat is mijn vaste overtuiging.'

Lees het dubbelinterview met De Zondag via deze link.

