Demotte (PS) heeft een duidelijk statement gemaakt bij RTBF over de paars-gele onderhandelingen. 'N-VA en PS gaan niet samen, de verschillen tussen beide partijen zijn te groot.'

Kersvers CD&V-voorzitter en informateur Joachim Coens was deze morgen te gast in het Radio 1-porgramma De Ochtend. Daar wou hij niet uitweiden over de onderhandelingen. Dat deed pre-formateur Rudy Demotte van PS even later wel.

De ex-Waals minister-president was heel duidelijk dat er niet te regeren valt met N-VA. 'De inhoudelijke verschillen tussen de PS en de N-VA zijn zo verregaand dat ze we niet naar een volgende fase kunnen met deze twee partijen. Met de punten die nu op tafel liggen, zoals confederalisme, kunnen wij absoluut niet akkoord gaan.'

'We hebben het al gezegd, we hebben het al geschreven. Zelfs N-VA heeft dat al gedaan, dus laten we er geen tijd meer aan verspillen. Het is ofwel PS ofwel N-VA. Informateurs Bouchez (MR) en Coens (CD&V) verdoen eigenlijk hun tijd. Er is wel een alternatief en het is niet N-VA met MR. Ook een regenboogcoalitie is mogelijk. Als we niet de breedst mogelijke alternatieve meerderheid hebben - met paars-groen, CD&V en CDH en vooral zonder N-VA - zie ik geen andere oplossing.'

'Ik vraag niet voor verkiezingen. Ik vind dat er een oplossing op tafel ligt, maar de informateurs moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Nu is het een kwestie van moed en durven kiezen en ik heb het gevoel dat dat niet gebeurt', besloot Demotte.

Ook zijn voorzitter bij de PS, Paul Magnette, had die piste eerder opgegeven. 'N-VA sluit zichzelf uit en komt met geen enkele enkel compromisvoorstel. De N-VA heeft een panische angst om verantwoordelijkheid te nemen.'

'De sleutel ligt bij CD&V en Open VLD'

Ex-collega van Rudy Demotte als pre-formateur Geert Bourgeois reageerde kort daarna op de uitspraken. 'Demotte sprak als PS-lid en partijmilitant, niet als iemand die een regering wil vormen.'

Bourgeois riep op om op een andere manier de drie Vlaamse partijen (CD&V, Open VLD én N-VA) te betrekken bij de onderhandelingen.