Heeft de reanimatiepoging van Paars-Geel kans op slagen? Nee, denkt politiek commentator Rik Van Cauwelaert. Zelfs Paars-Groen wordt moeilijk. 'Alexander De Croo is meer geschikt als premier dan Gwendolyn Rutten.'

Afgelopen weekend ontmoetten de onderhandelaars van N-VA en PS elkaar op uitnodiging van informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR). Deze week staan er opnieuw verschillende ontmoetingen gepland. Doel: kijken of Paars-Geel nog levensvatbaar is.

Rik Van Cauwelaert, commentator bij De Tijd, geeft de reanimatiepoging geen kans op slagen. 'Geen van beide partijen is bereid om hun programma weg te gooien. Na al wat er afgelopen weekend is gezegd door zowel Bart De Wever (N-VA) als Paul Magnette (PS) zie ik niet in wat er nog kan gebeuren.

Wie gaat het overlijden van Paars-Geel dan vaststellen?

Rik Van Cauwelaert: Dat is de taak van de informateurs. Zij ondernemen nu zware pogingen om N-VA en PS bij elkaar te brengen. Hun taak is op het einde naar het Paleis te stappen en te vertellen: 'Sire, ça ne va pas'.

Paars-Groen dan maar?

Van Cauwelaert: Het zal wel moeten. Herman Van Rompuy (CD&V) zei het afgelopen weekend ook al in De Zondag: Paars-Groen hééft een meerderheid. Weliswaar maar één zetel, maar die meerderheid had de eerste Vlaamse regering van Luc Van den Brande ook. De liberalen lijken hoe dan ook eensgezind om in een regering te stappen, welke kleur ze ook heeft.

Het premierschap is vandaag geen cadeau.

Wat met de CD&V?

Van Cauwelaert: Het is geen toeval dat het Paleis de CD&V mee het veld heeft ingestuurd in de vorm van informateur Coens. De koning legt een grote druk op de christendemocraten om mee te doen. Maar zij staan niet te springen. Waarom zouden ze niet in de oppositie gaan? Je moet als partij de kiezer in de ogen durven kijken. Al is er nog Vincent Houssiau, de kabinetschef van de koning en zelf een CD&V'er. Ik denk dat hij zich kan inleven in het probleem voor de CD&V.

Let op, de CD&V is ook de enige traditionele partij die nog een beetje aandacht heeft voor het communautaire. Ik heb niet de indruk dat SP.A-voorzitter Conner Rousseau zich veel heeft verdiept in de financieringswet of in de jongste staatshervormingen.

Men fluistert dat de partij overstag zal gaan als Koen Geens premier wordt.

Van Cauwelaert: Het premierschap is vandaag geen cadeau. Hij zal moeten uitleggen dat er een tsunami van belastingen en lasten op ons afkomt. Je ziet dat de besparingen in de Vlaamse regering ook slecht overkomen. Wat zal dat worden in de federale regering? Zeker nu blijkt dat de Europese Unie niet zo tolerant zal zijn voor de slechte Belgische begrotingscijfers. Daar hoopte men aanvankelijk nochtans op.

Paul Magnette (PS) © Belga

Dan zijn de sleutels van de Wetstraat 16 dus voor Gwendolyn Rutten (Open VLD).

Van Cauwelaert: Iedereen kijkt naar haar, maar Alexander De Croo is eigenlijk meer geschikt. Hij draagt het geheugen van zijn vader mee. De familie-De Croo heeft contacten aan Franstalige kant. Voor Rutten zou het beter zijn om het niet te doen. Ze is niet goed uit de vorige episode gekomen en heeft zich te veel in het spel van het premierschap laten betrekken. Al hebben de media ook wel overdreven in de berichtgeving.

Ik denk dat de laatste peiling de Vlaamse partijen doet nadenken. Je ziet nu al dat de Open VLD de toon over Paars-Groen mildert. Ook de PS heeft goed naar de peiling gekeken. Zij zien ook dat de PTB er niet op achteruit gaat. Paul Magnette heeft zijn rol als informateur goed gespeeld. Hij kwam er haast presidentieel uit. Hij heeft duidelijk gewerkt met eventuele vervroegde verkiezingen in het achterhoofd.

Op dit moment zie ik niets dat wijst op een werkbare meerderheid - tenzij een kamikazeoefening van beide kanten.

Denkt u dat we op een nieuwe stembusgang afstevenen?

Van Cauwelaert: Ik zeg dat al sinds 26 mei. De tijd dat de CVP en de PS als grootste partijen in hun landsdeel samen tot een vergelijk komen is voorbij. Ik probeer aan de Franstaligen telkens opnieuw uit te leggen dat de opgang van het Vlaams Belang niet het ergste is, maar wel de totale verschrompeling van de traditionele partijen.

Nieuwe verkiezingen zullen volgens waarnemers uitdraaien op een referendum over de toekomst van België.

Van Cauwelaert: Het is tijd dat enkele slimme mensen de koppen bij elkaar steken en nadenken over de toekomst van het land. We voeren nu staatshervormingen door omdat er een probleem is, maar dat kan je niet volhouden. De grondwet wordt op den duur een grote meccano van aan elkaar gebreide artikelen.

Op dit moment zie ik niets dat wijst op een werkbare meerderheid - tenzij een kamikazeoefening van beide kanten. Ik zou dus geen reis boeken in februari of maart.