Vooruit-voorzitter Conner Rousseau oogst kritiek met uitspraken over Brussel, ook binnen de eigen socialistische rangen.

'Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België', zegt Rousseau dinsdag in een interview met Humo. 'Maar de meeste van die mensen zijn hier geboren. Het belangrijkste is dat ze onze taal spreken en werken. In Brussel staan er door het lerarentekort mensen voor de klas die in het Arabisch lesgeven, omdat ze geen Frans spreken. Onaanvaardbaar. Maar wat doet de Vlaamse regering? De prijs van de taalcursussen verhogen om de wachtlijsten in te korten.'

In De Ochtend op Radio 1 lichtte Rousseau dinsdagmorgen toe dat hij pleit voor een goede sociale mix. In bepaalde regio's wordt bijna alleen Arabisch gesproken. Op die manier worden kinderen niet gestimuleerd Nederlands of Frans te leren, wat hun kansen op school en op de arbeidsmarkt hypothekeert, redeneert de Vooruit-voorzitter.

Burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek Catherine Moureaux reageert kwaad over de uitspraken van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. 'Ik wil dat hij zijn woorden intrekt', zegt ze. Moureaux hoopt dat hij dat zal doen na een bezoek aan Molenbeek, waarvoor hij intussen heeft toegezegd.

'Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België", zei Rousseau in een interview met Humo. Een uitspraak die tot veel commotie leidde bij de Brusselse politici en ook bij de Molenbeekse burgemeester niet in goede aarde valt. "Zijn beweringen doen heel veel pijn. Ze kwetsen 100.000 inwoners van Molenbeek. We zijn een gemeente die heel wat bashing over zich heen krijgt. We verdienen respect, dit is onaanvaardbaar', vindt Moureaux.

De Molenbeekse politici Fouad Ahidar en Jef Van Damme, beide partijgenoten van Rousseau bij Vooruit, veroordeelden de woorden van hun voorzitter en nodigden hem uit in de hoofdstad. Dat deed ook burgemeester Moureaux via Twitter. Intussen is Rousseau op de uitnodiging van zijn partijgenoten ingegaan. Molenbeek heet hem dus welkom.

"Natuurlijk is een voorzitter van een democratische partij welkom en ik hoop echt dat hij samen met mij de gemeente zal bezoeken", benadrukt Moureaux. "Ik wil dat hij zijn woorden intrekt. Hij moet de realiteit zien. Volgens mij kent hij die niet en is hij hier nog nooit geweest. Hij verspreidt stereotiepen en beelden die fout zijn. Wanneer hij komt, zullen we samen met hem door Molenbeek wandelen en nadien zal hij anders spreken."

De kritiek op Molenbeek en Brussel mag stilaan stoppen voor Moureaux. Ze heeft genoeg van de kwetsende uitspraken en veralgemeningen. "We hebben zoals in Brussel een heel diverse bevolking. Deze personen werken, investeren, hebben een sociaal leven, betalen belastingen en respecteren de Belgische wet. De meeste van deze personen zijn ook Belg", verklaart de Molenbeekse burgemeester. "Ik wens dat de Vlaamse politici van de democratische partijen hier allemaal langskomen en genieten van de schoonheid van Brussel, er plezier hebben, Brusselaars leren kennen en Brussel begrijpen. Het is jammer dat de hoofdstad zo misbegrepen wordt door een groot deel van de Vlamingen", besluit ze.

Eerder had Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V) al scherp gereageerd op het interview. 'Wat Conner Rousseau vandaag in Humo zegt, is niet alleen beneden alle peil, het is ook pertinent onjuist. Taalcursussen en inburgering zijn gratis in Brussel', zegt Dalle op twitter. 'En dat lesgeven in het Arabisch? Naar die school van de Vlaamse gemeenschap mag hij me alvast eens meenemen.'

'De uitspraken zijn onaanvaardbaar, stigmatiserend en xenofoob', liet ook Kamerfractieleider en voorzitter van de Brusselse PS-federatie, Ahmed Laaouej al optekenen. 'Brussel is een kosmopolitische regio met wijken met een rijke diversiteit onder de bevolking. Ze verlieten beter dan misprijzen op het niveau van toogpraat. Betreurenswaardig en ondraaglijk.'

Brussel bashen, meppen op Molenbeek: het is zo doorzichtig. En te gemakkelijk. Sven Gatz (Open VLD)

Kamerlid Theo Francken (N-VA) reageert schamper. 'De socialisten stemmen al jaren tegen strengere migratiewetgeving. De socialisten veroverden het liberale Brussel enkel dankzij de massamigratie waarvan ze zelf zo voorstander waren en zijn. De PS-familie Moureaux bestuurt al decennialang Molenbeek. Laat me niet lachen', tweet Francken.

En ook de groenen kunnen de uitspraken van Rousseau maar matig appreciëren. 'Onze stad is inderdaad niet meer twéetalig, maar meertalig kosmopolitisch. Elke investering van de Vlaamse Gemeenschap 'maakt' Nederlandstaligen. In die context werken Brusselse progressieven samen. Ook socialisten, ja. En vanochtend laat u vooral hen keihard vallen', zegt Vlaams parlemenslid Celia Groothedde, die afkomstig is uit Brussel.

'Brussel bashen, meppen op Molenbeek: het is zo doorzichtig. En te gemakkelijk', laakt Brussels minister Sven Gatz (Open VLD). 'Nooit eerder leerden zoveel volwassenen Nederlands in Brussel als vandaag, nooit eerder zaten er zoveel kinderen in het Nederlandstalig onderwijs. Feit. Belangrijker dan uw verhaaltjes.'

Dewinter en Wilders willen naar Molenbeek: 'Extreemrechts niet welkom'

"Extreemrechts is niet welkom", zegt burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek Catherine Moureaux (PS) op de plannen van Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter en de Nederlandse PVV-leider Geert Wilders om op vrijdag 13 mei een bezoek te brengen aan het Brusselse Molenbeek.

Het bezoek komt er volgens Dewinter naar aanleiding van de uitspraken van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, die ook meteen wordt uitgenodigd om mee te gaan. De gemeente Molenbeek zal de aanvraag van Dewinter en Wilders bekijken via de daartoe voorziene procedure, verzekert de burgemeester van Molenbeek. De kans dat er ook echt een toelating komt, is weliswaar klein. "Ik heb het heel moeilijk met extreemrechts. Ik debatteer er niet mee en ze mogen 100.000 inwoners niet gijzelen met walgelijke ideeën, haat en racisme. Dat wordt niet getolereerd. We zullen hun aanvraag bekijken en correct behandelen, maar ik distantieer me volledig van extreemrechts", benadrukt Moureaux.

Dewinter en Wilders planden in 2017 al eens om een "islamsafari", zoals ze het destijds noemden, te ondernemen in Molenbeek om er ter plaatse vast te stellen hoe de Brusselse gemeente getroffen werd door "islamisering en massamigratie".

Toenmalig burgemeester Françoise Schepmans (MR) verbood de actie echter. De initiatiefnemers stapten wel naar de Raad van State en die vernietigde uiteindelijk in 2021 het verbod.

