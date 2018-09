Rosine De Dijn portretteert de vrouwen van Peter Paul Rubens

Het is lang een goed bewaard geheim gebleven, en nog altijd wordt er niet echt mee uitgepakt: Jan Rubens, de vader van Peter Paul Rubens, had een buitenechtelijk avontuurtje met Anna van Saksen, de echtgenote van niemand minder dan Willem van Oranje, ook bekend als Willem de Zwijger en in Nederland als Vader des Vaderlands. Het lijkt een akkefietje, maar het had ingrijpende gevolgen. Het is bijvoorbeeld dé reden waarom Peter Paul Rubens niet in Antwerpen maar in het Duitse Siegen werd geboren.

