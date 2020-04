Een groot deel van de covid-19-testcapaciteit bij Rode Kruis-Vlaanderen blijft onderbenut. De organisatie voert gemiddeld slechts achttien covid-19 testen uit per dag, luidt het woensdag in een persbericht. Rode Kruis-Vlaanderen geeft aan zijn testcapaciteit te zullen vrijmaken voor andere dringende zaken als blijkt dat het ook de komende dagen geen of amper stalen aangeleverd krijgt.

Op 19 maart kondigde Rode Kruis-Vlaanderen aan dat het zijn Centraal Donorlaboratorium en een aantal medewerkers ter beschikking zou stellen om neus- en keelstalen van patiënten te testen op de aanwezigheid van het coronavirus. Er werden al 518 stalen onderzocht, maar dat hadden er 11.200 kunnen zijn. Er is namelijk capaciteit om 400 stalen per dag te onderzoeken.

'We moeten vandaag jammer genoeg vaststellen dat een groot deel van onze capaciteit onderbenut blijft', zegt Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen. 'We kunnen tot wel vierhonderd stalen per dag testen, maar in realiteit zijn dat er gemiddeld amper achttien. De afgelopen drie dagen kregen we zelfs geen stalen meer aangeleverd.'

De organisatie heeft personeelsleden in sneltempo opgeleid en bouwde een laboratorium om. Zeker gezien de hoge nood aan tests in bijvoorbeeld woonzorgcentra, is het Rode Kruis vragende partij om zijn beschikbare capaciteit volledig te benutten.

