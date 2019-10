Rik Torfs debuteert als romancier: 'Politici lezen niet veel meer, en dat is echt een probleem'

Rik Torfs schreef een roman over iemand die begint als minister en eindigt in een wegberm, maar ook over de veranderende maatschappij waarin ethiek en transcendentie plaats hebben gemaakt voor regeltjes zonder wezenlijk fundament. '2019 zal de geschiedenis niet ingaan als een intellectueel hoogtij.'

© DEBBY TERMONIA

Een bezoeker in de literaire wereld noemt hij zichzelf, een debutant die niet goed weet wat te verwachten en nog minder wat er van hem wordt verwacht. 'Ik draag zelfs een das', lacht hij. 'Dat doet toch niemand meer in dat milieu?' Het grote gelijk is natuurlijk Torfs' eerste boek niet. Eerder schreef hij academische werken als hoogleraar kerkelijk recht en non-fictie voor een groot publiek, maar dit is zijn eerste roman.

