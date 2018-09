Ridouani (SP.A) vs. Lorin Parys (N-VA) in Leuven: 'De evolutie is onherroepelijk: change is coming'

Ook al verloopt de politieke strijd in Leuven op het scherp van de snede, de relaties tussen de kopstukken zijn opperbest. Mohamed Ridouani en Lorin Parys komen zelfs uit min of meer dezelfde politieke stal. Halverwege de jaren negentig was Parys bevriend met enkele ID21'ers, adepten van de progressieve Volksunie-vleugel rond Bert Anciaux. Na de splitsing van de VU werd dat Spirit, later de Sociaal-Liberale Partij (SLP), en daarbij sloot Ridouani zich aan. Toen de SLP in 2009 ophield te bestaan, stapte Ridouani over naar de SP.A, terwijl Parys na een passage bij de Open VLD in 2013 uiteindelijk bij de N-VA belandde. Tussendoor behoorden ze allebei tot de zelfverklaarde Leuven Five, een groepje ambitieuze jonge politici van vijf verschillende partijen: ook Theo Francken (N-VA), Peter Van Rompuy (CD&V) en Hermes Sanctorum (toen nog Groen) waren erbij. In 2009 prijkten hun namen zelfs onder een gezamenlijk opiniestuk in De Standaard. Daarin schreven ze: 'We moeten ophouden met de politieke markt te zien als een "zero-sum game", waarbij het verlies van de ene per definitie de winst van de andere is.' Toch staan Ridouani en Parys op 14 oktober neus aan neus: winst voor de één betekent zo goed als automatisch verlies voor de ander.

...