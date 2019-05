Didier Reynders (MR) stelt voor om werknemers de keuze te laten maken tussen een salariswagen, een mobiliteitsbudget of een tegemoetkoming van de werkgever bij een woninghypotheek. De vicepremier lanceert dat voorstel vrijdag in een interview in Het Laatste Nieuws.

Reynders benadrukt dat de MR het fiscale gunstregime op de salariswagens niet zal afschaffen, maar erkent dat er een oplossing moet komen voor de files. Om mensen uit de wagen te halen, 'moet je gedrag niet bestraffen, maar stimuleren. We hebben met de federale regering al de eerste stappen gezet met 'cash for car' en het mobiliteitsbudget. MR wil daarop verdergaan met een woonbudget.'

De liberaal stelt voor dat bedrijven de mogelijkheid krijgen om op een fiscaal vriendelijke manier tussen te komen in de hypotheek van werknemers die dichter bij het werk komen wonen. 'Jonge mensen die in grote steden als Brussel, Antwerpen en Gent werken, kunnen er vaak niet wonen omdat huizen en flats er zo duur zijn', verklaart hij. 'Mochten ze er wel wonen, dan zouden er veel minder files zijn.'

De Confederatie Bouw reageert alvast positief op het voorstel. 'Met het woonbudget kunnen werknemers duurzaam bouwen of renoveren.'

Verder geeft Reynders de voorkeur aan het voortzetten van de centrumrechtse regering, maar liefst met een extra partij aan Franstalige kant. 'Het was zeer moeilijk om de enige Franstalige partij in de regering te zijn. Het heeft een sfeer gecreëerd van één tegen allen', aldus Reynders in het VRT-radioprogramma De Ochtend.

Welke Franstalige partner moet dat dan zijn? 'Behalve extremen sluit ik niemand uit, als wij maar onze liberale agenda kunnen uitvoeren', zegt hij in Het Laatste Nieuws.

'Communicatie Theo Francken was erover'

Een andere voorwaarde is dat er niet over het institutionele kan gepraat worden. 'Het moet gaan over sociaal-economische hervormingen. Geen institutioneel debat', aldus Reynders.

Op de vraag of Theo Francken (N-VA) nog kan terugkeren in een regering met MR, zegt Reynders in Het Laatste Nieuws: 'Ja, maar het zou beter zijn dat N-VA een ander departement zoekt voor hem. Met zijn beleid hebben wij nul problemen gehad. België heeft zich in de asielcrisis zeer correct opgesteld: nooit zijn er zoveel vluchtelingen erkend als onder Francken. Maar zijn communicatie was erover.'

Die uitspraak ontlokte bij Theo Francken meteen de volgende reactie op Twitter: 'Tiens, sinds wanneer is de Raad van Europa daar voor bevoegd?'. Een knipoog naar de kandidatuur van Reynders als voorzitter van de Raad van Europa.