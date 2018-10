Reynders naar Japan voor gesprek over Koreaanse ontwapening

Vanaf 2019 zetelt België opnieuw voor twee jaar als niet-permanent lid in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Ons land hoopt dankzij het felbegeerde zitje in de raad onder andere vooruitgang te kunnen afdwingen in het dossier rond het verdrag over een totaalverbod op kernproeven. Dat kernstopverdrag CTBT (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty) dateert van 1996, maar wordt nog steeds niet nageleefd. Het kan pas van kracht worden wanneer ook de acht resterende landen die over nucleaire technologie beschikken het ondertekenen en ratificeren. Naast Noord-Korea gaat het om China, Egypte, India, Iran, Israël, Pakistan en de Verenigde Staten.

Zowel België als Japan hebben het verdrag al lange tijd geleden ondertekend en geratificeerd. Reynders wil nu met zijn Japanse collega, Taro Kono, bekijken in welke mate het verdrag ingepast kan worden in de gesprekken over de nucleaire ontwapening van Noord-Korea.

De tekst is niet alleen bindend, maar steunt ook op een uitgebreid verificatiesysteem. De organisatie achter het verdrag beschikt namelijk wereldwijd over 300 installaties die verschillende soorten metingen uitvoeren - zoals seismologische metingen en metingen van radionucliden - en zodoende abnormale nucleaire activiteiten kunnen opsporen. Het zou de gesprekken over de Noord-Koreaanse denuclearisatie in plaats van een bilateraal karakter een multilaterale dimensie kunnen geven. Reynders trekt ook naar Hiroshima, de stad die in 1945 door een atoombom werd verwoest. Hij zal er een ontmoeting hebben met de burgemeester en met een van de overlevenden van het drama.

België en Japan onderhouden al 150 jaar lang goede diplomatieke betrekkingen. Beide landen hebben ook sterke economische banden. Naast de Koreaanse ontwapening staan op de agenda ook gesprekken over de brexit, die in het Verre Oosten voor ongerustheid zorgt.