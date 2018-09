Respect, fatsoen en gezond verstand inzet van de verkiezingen voor Wouter Beke

Voor Beke was de voorbije week 'de koudste week die we ooit hebben gehad', met onder meer het geweld in het station van Aarschot, het extremisme van Schild en Vrienden en de verruwing van de campagne. 'Je krijgt de indruk dat onze samenleving alleen maar bestaat uit boze, zure mensen die polariseren en niets geven om een ander', stelde hij vast.

Maar de overgrote groep van de jongeren zit volgens hem helemaal anders in elkaar en zij vormen de zwijgende meerderheid. Beke erkende eindeloos respect te hebben voor de jongeren die vandaag de stroom willen keren.

Hij verwees naar enkele kandidaten in de zaal, zoals Simon Smagghe, gewezen verbondsvoorzitter van de Scouts uit Gent, Lode Lancksweerdt, nationaal voorzitter Kazou uit Oostende, Nozizwe Dube, gewezen voorzitter van de Vlaamse jeugdraad uit Tervuren en Tom Herremans, gewezen voorzitter van de Chiro uit Antwerpen. 'Wij zeggen samen met hen neen tegen alle extremen, tegen de verruwing van onze samenleving, tegen racisme, seksisme, extremisme langs links en langs rechts, tegen respectloos gedrag, online of in het echte leven', vatte hij het samen.

Beke zette daartegenover een ja voor respect, voor verbindende initiatieven, voor de strijd tegen eenzaamheid, pleintjes waar mensen kunnen samenkomen, bedrijven die om mensen draaien en niet alleen om cijfers, voor kinderen die met de fiets naar school kunnen komen. 'Alleen zo creëer je een geborgen samenleving, waar mensen zich goed voelen en thuis zijn en waarin levenskwaliteit centraal staat', stelde hij. 'Het is tijd om opnieuw geborgenheid te geven in de straten, buurten, gemeenten en steden van Vlaanderen. Het is tijd voor voorrang voor respect', besloot hij.

Beke zette ook de schijnwerpers op een onderschat probleem: de eenzaamheid bij de jongeren - 'ik dacht dat het enkel een probleem van ouderen was', gaf hij toe. Uit het geluksonderzoek van professor Lieven Annemans blijkt immers dat meer dan 54 procent van de jongeren zich eenzaam voelt. 'Het is niet aan politiek en bestuurders om mensen gelukkig te maken, maar steden en gemeenten kunnen wel initiatieven nemen om mensen dichter bij elkaar te brengen', vindt CD&V.

Daarom schuift de partij enkele goede lokale voorbeelden naar voren die algemeen ingang moeten vinden, zoals blokpunten waar scholieren en studenten samen kunnen studeren (zoals in Roeselare en Brugge), buddy's voor huiswerkbegeleiding, stimuleren van samenwonen van studenten en ouderen (beide in Leuven), een centraal meldpunt eenzaamheid (Brugge) en de campagne 'Leef zonder filter' van minister Jo Vandeurzen.