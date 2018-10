Renaat Landuyt (SP.A): 'Ik wil de huidige dynamiek behouden'

Nog geen drie uur na het opengaan van de stemlokalen hebben Renaat Landuyt SP.A), Dirk De fauw (CD&V), Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) en Pol Van Den Driessche (N-VA) hun stem uitgebracht. Allen waren ze behoorlijk nerveus en zien ze uit naar de eerste resultaten. In Brugge wordt digitaal gestemd.

De tandem Van Volcem en Ann Soete (Open Vld Plus) waren de eerste kopstukken die gingen stemmen, even voor negen uur. Zij moesten in hetzelfde stemlokaal zijn als Renaat Landuyt.

"We hopen ons aantal zetels te verdubbelen. Als we tweede zijn, zijn we mee aan zet. We willen sowieso mee besturen", aldus Van Volcem. "Er mag na dertig jaar wel eens een frisse wind waaien"; kuidde het.

'De laatste verkiezing is de belangrijkste'

Even later kwam Renaat Landuyt binnen in het stemlokaal. Hij was toch wel wat nerveus, zeker omdat de vorige stemslag uitmondde in een nek-aan-nekrace die uiteindelijk beslecht werd met een paar tientallen stemmen.

"Het is mijn veertiende verkiezing, maar de laatste is altijd de belangrijkste. De vorige coalitie was een stevige basis en een natuurlijk gezelschap, dus ik wil de huidige dynamiek behouden. Als het goed gegaan is, waarom veranderen, maar het is de kiezer de beslist", aldus Landuyt die graag nog burgemeester zou blijven. "Ik ben niet iemand die "the flow" gaat volgen. Ik maak liever zelf het verschil."

Een kwinkslag want Dirk De fauw die om 10 uur gingen stemmen in Sint-Andries had als slogan 'Go with De fauw'. "We sluiten niemand uit, dan kunnen we niet. We luisteren nu naar de kiezer."

Geen voorakkoord

Pol Van Den Driessche heeft goed geslapen, na twee Brugse Zotten. "We willen graag mee besturen. Het beste is dat we het zelf in handen kunnen nemen. Mijn grote vrees is dat de drie grote partijen het op een akkoordje gooien, want na 36 jaar is Brugge echt aan verandering toe. We hebben daar het programma en de mensen voor. We willen gerust meegaan met CD&V en SP.A. Dat is wel degelijk een verandering. Als wij mee aan het roer komen, verandert er wel wat", aldus de lijsttrekker van N-VA. "Ik hoop maar dat er geen deals zijn gesloten. Ik heb de indruk dat er geen voorakkoord is, en dat is goed. Je moet de keuze aan de kiezer laten". Pol Van Den Driessche is er ook van overtuigd dat de zaak met Ann Minne-Soete niet zal wegen op de uitslag. Er was twee jaar geleden nogal een hetze toen de topvrouw opstapte, nadat bleek dat ze de lijst niet mocht trekken.