Brugge: erop of eronder voor Renaat Landuyt

Het worden spannende verkiezingen in Brugge. Vandaag vormen SP.A en CD&V samen de meerderheid in Brugge met N-VA als grootste oppositiepartij. Maar OCMW-voorzitter Dirk De fauw (CD&V) is mogelijk uit op revanche nadat hij de burgemeesterssjerp in 2012 nipt aan zich zag voorbijgaan met enkele tientallen stemmen in het voordeel van huidig burgervader Renaat Landuyt (SP.A).

Groot discussiepunt in Brugge de voorbije legislatuur was de invoering van een nieuw mobiliteitsplan en de overlast van de vele werken in de stad, wat vooral bij de middenstand voor kritiek zorgde.

Eén stem minder

Voor Landuyt is het erop of eronder, want hij zal zijn mandaat niet meer opnemen als hij ook maar één stem minder krijgt dan in 2012, zo kondigde hij aan in De Zondag. Het was een uitspraak vanuit het hart. 'Sinds 2013 heb ik nog nooit zoveel gewerkt. Dag en nacht voor Brugge. Ik heb minder tijd voor mijn gezin dan toen ik nog minister was. Naar een minister kijken de mensen op, een burgemeester pakken ze vast. Als ik één stem minder krijg dan de vorige keer, dan kies ik voor mijn eigen leven. Je hebt waardering nodig om dit harde werk vol te houden.'

De burgemeester kreeg in 2012 zo'n 12.499 stemmen achter zijn naam, ruim 2.000 meer dan De fauw. Of hij dat aantal haalt, is nog maar de vraag. Uit het burgemeestersrapport van Het Nieuwsblad, waarvoor meer dan 66.000 Vlamingen werden ondervraagd, is Landuyt alvast gebuisd. De Bruggeling zou niet houden van de stijl van hun burgemeester.

Coalitie behouden

'Het is mijn veertiende verkiezing, maar de laatste is altijd de belangrijkste', zegt Landuyt toen hij zijn stem uitbracht. 'De vorige coalitie was een stevige basis en een natuurlijk gezelschap, dus ik wil de huidige dynamiek behouden. Als het goed gegaan is, waarom veranderen, maar het is de kiezer de beslist', besluit Landuyt die graag nog burgemeester zou blijven. 'Ik ben niet iemand die "the flow" gaat volgen. Ik maak liever zelf het verschil.' Een kwinkslag want Dirk De fauw had als slogan "Go with De fauw".

De fauw wil een verbindende figuur zijn die op een zachte manier probeert om de haantjes in de lijn te laten lopen. Maar als hij de burgemeesterssjerp verovert, wil hij die na vier jaar wel doorgeven aan Franky Demon.

Derde hond

De kans dat het tot een tweestrijd komt is overigens klein, want ook Pol Van Den Driessche (N-VA) en Mercedes Van Volcem (Open VLD) azen op een overwinning. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten gaf al aan dat de liberalen Brugge als een van dé kansen zien om er een sjerp in een centrumstad bij te krijgen.

Belangrijk voor N-VA wordt vooral hoe de kiezer omgaat met het uitrangeren van Ann Soete, tot voor kort de "leading lady" bij de Brugse N-VA. Twee jaar geleden was er een hetze toen de topvrouw opstapte nadat bleek dat ze de lijst niet mocht trekken. Ze vormt nu met Van Volcem een tandem. 'We hopen ons aantal zetels te verdubbelen. Als we tweede zijn, zijn we mee aan zet. We willen sowieso mee besturen', aldus Van Volcem. 'Er mag na dertig jaar wel eens een frisse wind waaien.'

Ook Pol Van Den Driessche wil graag meebesturen. 'Het beste is dat we het zelf in handen kunnen nemen. Mijn grote vrees is dat de drie grote partijen het op een akkoordje gooien, want na 36 jaar is Brugge echt aan verandering toe. We hebben daar het programma en de mensen voor. We willen gerust meegaan met CD&V en SP.A. Dat is wel degelijk een verandering. Als wij mee aan het roer komen, verandert er wel wat', aldus de lijsttrekker van N-VA. 'Ik hoop maar dat er geen deals zijn gesloten. Ik heb de indruk dat er geen voorakkoord is, en dat is goed. Je moet de keuze aan de kiezer laten'.

De outsiders

Tot slot kunnen Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) en de piepjonge 20-jarige Raf Reuse (Groen) verrassen. Ook die twee partijen menen dat een sterke vooruitgang kan gemaakt worden, en dus dat er heel wat stemmen kunnen afgesnoept worden van onder meer CD&V, SP.A, Open Vld Plus en N-VA.

Reuse is door zijn leeftijd nog niet echt bekend maar kan wel meesurfen op een groene golf. 'Ik ben ervan overtuigd dat het ook hier een groene zondag kan worden. Onze ambitie is om te groeien. We mikken op vijf of zetels en willen mee besturen. We moeten uiteraard de resultaten afwachten. De Bruggeling snakt naar verandering en een progressief bestuur', aldus Reuse. 'Ik wil niet ingaan op postjes. Waar het over gaat is betaalbaar wonen, over een goede zorgverlening, over kinderen die veilig naar school kunnen. Zo hebben we ook de campagne gevoerd de voorbije weken, met een positief verhaal.'

Vlaams Belang maakte er geen geheim van dat ze zich met een sterke figuur goed wilden positioneren in de Vlaamse centrumsteden. 'Het is een dubbele uitdaging. Enerzijds willen we dat Vlaams Belang wint, en dan uiteraard ook hier in Brugge. We hebben de ambitie om vier zetels binnen te halen', aldus Sintobin. 'Ik denk niet dat het een nadeel is om hier op te komen. Ik geniet wel wat naamsbekendheid. Maar uiteraard gaat het niet om mij maar om de partij en ons programma.'

Dat Vlaams Belang mee aan het roer komt is uitgesloten ondanks een uitgestoken hand naar N-VA.