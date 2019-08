Renaat Landuyt: 'Hoe SP.A zo op de knieën kan zitten om te mogen meedoen, snap ik niet'

Voormalig parlementslid, minister en burgemeester van Brugge Renaat Landuyt is kritisch voor zijn partij SP.A. Dat de Vlaamse socialisten zich bereid verklaarden om op Vlaams niveau onderhandelingen aan te knopen met de N-VA, gaat er bij Landuyt niet in. 'Hoe je zo op je knieën kan zitten om te mogen meedoen, dat snap ik niet', zegt hij in een interview in de Krant van West-Vlaanderen.