Rekenhof ziet te weinig middelen voor kinderopvang, Beke 'bekijkt'

Om de financiering van de kinderopvang in Vlaanderen verder gelijk te schakelen, is in 2020 een budget van 36,6 miljoen euro nodig. Maar dat geld is niet in de Vlaamse begroting voorzien, zo waarschuwt het Rekenhof. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) onderzoekt de kwestie.

Wouter Beke (CD&V) © Belga

De Vlaamse regering besliste in 2013 om de kinderopvang grondig te hervormen. Daarbij zouden de verschillen in voorwaarden en financiering stapsgewijs weggewerkt worden. De financieringskloof tussen opvangvoorzieningen moest daarmee verdwijnen. Volgens het Rekenhof zou er daarvoor in 2020 nog een bedrag van 36,6 miljoen euro nodig zijn. 'In de initiële begroting 2020 is echter niets opgenomen om aan de regelgeving te kunnen voldoen', zo staat te lezen in het Rekenhof-rapport. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wil voorlopig weinig commentaar kwijt. 'We zijn dit aan het bekijken', klinkt het op het kabinet.