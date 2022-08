Regering wil overwinsten aanpakken via bijdrage

De federale regering wil de overwinsten in de energiesector niet langer aanpakken via een belasting, maar zal nu het spoor van een bijdrage bewandelen. Dat heeft vicepremier Petra De Sutter (Groen) woensdag verklaard in De Ochtend op Radio 1. Volgens haar is het de bedoeling daar snel werk van te maken.

Het Overlegcomité vergadert woensdagnamiddag over de energiecrisis. Tijdens een voorbereidende bijeenkomst van het federale kernkabinet kwam Vivaldi overeen de overwinsten af te romen. Lange tijd was daarvoor sprake van een belasting – al was minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) daar steeds terughoudend over – maar nu zou de regering na juridisch advies mikken op een bijdrage.

Volgens De Sutter zou die 1 tot 1,5 miljard euro moeten kunnen opleveren. Dat geld moet terugvloeien naar de eindgebruiker, benadrukt de vicepremier. Er wordt daarnaast ook gekeken naar de banken, bijvoorbeeld rond het isoleren en renoveren van woningen of om mensen te helpen die het moeilijk hebben hun hypothecaire lening af te betalen. Steun aan bedrijven ligt ook op tafel.

Daarnaast is het volgens de minister de bedoeling een aantal lopende maatregelen te verlengen, maar die ook te koppelen aan een structurele hervorming. Ze haalde het voorbeeld aan van de verlaagde btw. Als je die ooit opnieuw verhoogt, gaat die ineens van 6 naar 21 procent. Een hervorming naar een accijns biedt de mogelijkheid dat veel geleidelijker te laten oplopen, luidde het. Een andere werf is te kijken naar mensen die net buiten het sociaal tarief volgen.

Vlaams Energieminister Zuhal Demir (N-VA) temperde dinsdag de verwachtingen van het Overlegcomité, door zich laatdunkend over de vergadering uit te laten. De Sutter benadrukt dat het overleg wél belangrijk is. Het gaat om het hoogste overlegorgaan waarmee de politiek duidelijk kan maken dat ze de zaken ernstig neemt en de burger en bedrijven wil helpen, legde ze uit. Het zal ook niet de laatste keer zijn dat de regeringen zich over het dossier buigen. “Het is een proces. Verwacht u aan volgende Overlegcomités.”d