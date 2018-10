Regering kiest voor Amerikaans F-35-gevechtsvliegtuig

De offerte van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed Martin haalde het van die van het Europees consortium Eurofighter. Over de aanbesteding zijn er de afgelopen jaren heel wat woorden gevloeid. De regering gaat 34 toestellen kopen, die samen goed zijn voor een waarde van 4 miljard euro. Rekening houdend met het onderhoud de komende twintig jaar en updates die in de toekomst nodig zullen zijn, telt de regering daar nog een kost van 15 miljard euro bij.

'We hebben gekozen voor een partenariaat met de VS onder de vorm van F-35', zei minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) donderdag na afloop van het kernkabinet. De aankoop van zowat 4 miljard (3,8 miljard euro en 200 miljoen euro aan wisselkoersprovisies) ligt 600 miljoen lager dan geraamd. Dat geld kan volgens premier Charles Michel ingezet worden voor toekomstige, Europese militaire investeringen.

We zijn geland! Deze regering investeert fors in Defensie. Met de aankoop van F-35A gevechtsvliegtuigen, landvoertuigen en verkenningsdrones verzekeren we uw veiligheid én die van onze militairen @BelgiumDefence #veiligheid