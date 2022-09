Regering-Jambon kan volgens Groen 2,5 miljard inzetten voor energiemaatregelen

Oppositiepartij Groen heeft berekend dat de Vlaamse regering 2,5 miljard euro zou kunnen inzetten om gerichte energiemaatregelen te nemen. Met dat geld zou de Vlaamse regering niet alleen heffingen uit de factuur kunnen halen, maar ook een ‘zonnesprint’ inzetten door meer zonnepanelen te plaatsen op daken van overheidsgebouwen en sociale woningen.

Groen vraagt al langer dat de Vlaamse regering een tandje bijsteekt op het vlak van zonne-energie. Volgens covoorzitter Jeremie Vaneeckhout en Vlaams fractieleider Björn Rzoska heeft momenteel nog maar 1 op de 20 Vlaamse overheidsgebouwen zonnepanelen. Als het van Groen afhangt, moeten er tegen september volgend jaar op een kwart van alle overheidsgebouwen die daarvoor geschikt zijn zonnepanelen liggen. Tegen 2025 zou dat percentage op 80 procent moeten liggen.

Voor sociale woningen stelt Groen een gelijkaardig groeipad voor. ‘Minister (van Wonen Matthias, red.) Diependaele zegt keer op keer dat hij zijn budgetten niet uitgegeven krijgt. In plaats van middelen te verschuiven naar de privémarkt, zou hij er goed aan doen om zijn overschot aan middelen te investeren in zonnepanelen en het energiezuinig maken van de sociale woningen. Zo gaan de sociale budgetten naar wie het écht nodig heeft’, zegt Rzoska.

Volgens eigen berekeningen van de Vlaamse groenen is het mogelijk om 2,5 miljard euro in de begroting gericht in te zetten voor energiemaatregelen. Het gaat dan om de coronaprovisie – geld dat begroot werd in het kader van de coronacrisis, maar waarvoor de kosten lager uitdraaien – om de kredieten voor sociale huisvesting en om de budgetten van het relanceplan Vlaamse Veerkracht die nog niet besteed zijn. ‘Een deel van het budget kan gebruikt worden om nu onmiddellijk de heffingen uit de factuur te halen, de rest van het budget moet de regering inzetten voor structurele maatregelen zoals investeringen in zonnepanelen, isolatie en renovatie’, besluiten Vaneeckhout en Rzoska.