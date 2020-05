'Ik kan alleen maar uitdrukking geven aan mijn verzet tegen het handelsakkoord van de Europese Unie en Mexico, en dan vooral tegen het luik landbouw.' Dat heeft Waals minister van Economie Willy Borsus (MR) woensdag gezegd in de plenaire vergadering van het Waals Parlement.

Met een akkoord over de wederzijdse toegang tot openbare aanbestedingen sloten de EU en Mexico vorige week hun onderhandelingen over een nieuw handelsverdrag af. Het is voor de Europese Unie het eerste verdrag met een Latijns-Amerikaans land dat ook afspraken over de bescherming van investeringen omvat. Juridische experts gaan nu nog eens door de tekst, daarna zal het aan de bevoegde instellingen en - in het geval van de EU - aan de lidstaten zijn om het verdrag goed te keuren.

De Waalse regering lijkt echter niet van plan om de federale regering zomaar de goedkeuring te geven om het verdrag te ondertekenen. 'In mei 2016 verzette Wallonië zich al tegen de modernisering van dit verdrag, maar dat vertaalde zich niet in de feiten, wegens een gebrek aan unanimiteit in België', zei minister Borsus woensdag. 'De onderhandelingen zijn daarop voortgezet, om vandaag tot dit resultaat te komen. Ik zeg u: dat gaat niet.'

Wat Borsus een doorn in het oog is, is de geplande import - tegen een verminderd douanetarief - van 20.000 ton Mexicaans rundvlees. Ecolo, dat samen met de MR van Borsus en met de PS de Waalse regering vormt, is tevreden met 'het erg duidelijke verzet' van de minister tegen het handelsakkoord. Volgens de Franstalige groenen werden de onderhandelingen over het verdrag 'in de grootst mogelijke ondoorzichtigheid' gevoerd.

In 2016 verzette de Waalse regering zich al eens hevig tegen het Europees-Canadees handelsverdrag CETA. Voor de huidige regering onder leiding van Elio Di Rupo is het akkoord met de vier Mercosur-landen (Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay) onaanvaardbaar, zo klonk het begin dit jaar nog. Nu vormt dus het akkoord met Mexico een probleem.

