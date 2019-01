Recordaantal reizigers voor NMBS

'De sterke groei van 3,6 procent in 2017 heeft zich dus ook in 2018 verdergezet', zo klinkt het bij het spoor.

Het aantal binnenlandse reizigers blijft structureel groeien, aldus de spoormaatschappij. De reizigersgroei deed zich voor bij alle producten en in alle reizigerssegmenten.

Volgens de NMBS steeg het aantal reizigers met een abonnement nog sterker dan het jaar voordien. De woon-werkabonnementen gingen er met 3 procent op vooruit en het aantal reizigers met een schooltreinkaart steeg met 2,5 procent.

Ook bij de vrijetijdsverplaatsingen was er groei. 'Het resultaat van een commerciële strategie van NMBS die erop gericht is ook tijdens de daluren meer reizigers aan te trekken', klinkt het. De NMBS zette die strategie in 2018 voort met de lancering van een aantal extra voordelige tickets, bijvoorbeeld voor op de autoloze zondag of voor tijdens de eindejaarsperiode.

Volgens het spoorbedrijf toont de structurele groei van de reizigersaantallen aan dat steeds meer mensen de trein als alternatief zien voor de wagen en bijhorende files.

Het bedrijf wijst daarbij op het grotere aanbod. 'Sinds december 2017 is het treinaanbod met 5,1 procent uitgebreid, goed voor gemiddeld zo'n 200 bijkomende treinen per dag.'