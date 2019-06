Donderdag aanstaande valt het vonnis in de rechtszaak tegen Trekt Uw Plant, de bekendste cannabisclub van ons land. Professor Tom Decorte, criminoloog aan de UGent, vreest zware, volgens hem buitenproportionele straffen.

Sinds haar oprichting in 2006 werd de vzw Trekt Uw Plant twee keer vervolgd, en evenveel keer weer vrijgesproken. Of dat ook dit keer zal lukken, is twijfelachtig. Wat de cannabisclub ten laste wordt gelegd, is niet gering. Volgens het Openbaar Ministerie verkocht de vzw veel meer cannabis dan een plant per lid, de hoeveelheid die ze zelf als principe huldigde, en werden er de afgelopen jaren forse winsten geboekt. Aan de goede intenties van de vzw moeten we volgens de procureur geen geloof hechten. Ze stelt dat Trekt Uw Plant is opgericht 'om misdrijven te plegen' en eist celstraffen tot drie jaar, boetes tot 80.000 euro en de ontbinding van de club.

