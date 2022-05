Rechter fluit De Wever terug: Antwerpen ging te ver in bestraffen verkeersagressie

Het Hof van Cassatie oordeelt dat de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) geen recht had om de teruggave van een in beslag genomen auto te koppelen aan een cursus bij verkeersinstituut Vias.

Dat staat in een arrest van het Hof van Cassatie dat dateert van 17 mei. Het arrest is een uitloper van een geval van verkeersagressie in de stad Antwerpen, waarover de correctionele rechtbank zich eind vorig jaar uitsprak.

Na het verkeersincident nam de stad Antwerpen de wagen van de dader in beslag. En dat mag ook volgens de Nieuwe Gemeentewet, aldus de rechtbank. ‘De burgemeester kan een tijdelijk bestuurlijk beslag bevelen op kosten van de betrokken bestuurder van een motorvoertuig dat een veilig en vlot verkeer op openbare wegen heeft verstoord of de veiligheid van voorbijgangers in gevaar heeft gebracht.’

Maar de stad vergaloppeerde zich door de teruggave van de wagen te koppelen aan een cursus ‘Driver Improvement’ bij verkeersinstituut Vias. De bestuurder zou 20 uur lang moeten deelnemen aan de sensibiliseringscursus, die al sinds 1995 wordt gesubsidieerd door de Federale Overheidsdienst Justitie. Prijskaartje: 790 euro. Ook de forfaitair berekende kosten voor het takelen en opslagen werden op de bestuurder verhaald.

De cursus ‘Driver Improvement’ wordt wel vaker opgelegd door een rechter. Ook het parket kan zulke lessen voorstellen.

Maar een burgemeester als Bart De Wever (N-VA) kan de cursus dus niet koppelen aan het teruggeven van een auto. ‘Zelfs niet als die beoogt de betrokkene aan te zetten tot een verkeersveiliger gedrag’, aldus het Hof van Cassatie. De beslissing ontbeert dus een ‘afdoende wettelijke grondslag’.

Niet alledaags

Opvallend, de rechtbank beoordeelde de beslissing ‘ambtshalve’. Dat betekent dat het Hof de Antwerpse aanpak uit eigen beweging onder de loep nam. ‘Dat is niet alledaags’, zegt juridisch expert Hugo Lamon, die de uitspraak eerder in een column besprak. ‘Dat gebeurt alleen maar wanneer het Hof iets hoog zit.’

In ieder geval maakt Lamon een link tussen De Wever en zijn eerdere uitspraken over rechters. Na een arrest van de Raad van State over de werken voor de Oosterweelverbinding zei de N-VA-voorzitter dat de rechters de scheiding der machten zouden hebben geschonden door zelf wetgeving te creëren. ‘Er zijn politici die vinden dat rechters zich als wetgever gedragen’, zegt Lamon, ‘maar op dit punt heeft de burgemeester zich als een rechter gedragen.’

Het arrest is ook op ’t Schoon Verdiep beland, maar de woordvoerder van De Wever is karig met commentaar. ‘We moeten het eerst grondig bestuderen’, klinkt het.