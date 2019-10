Als zich een nieuwe terreurdreiging of een andere grote veiligheidscrisis voordoet, kan de federale politie die niet meer aan.

Dat blijkt uit een rapport over de werking van de federale politie, dat is bezorgd aan de Kamer en donderdag in De Tijd staat. Het rapport is opgesteld door de federale politieraad, waarin burgemeesters, experts, topmagistraten en politiechefs zitten.

'Er is geen personeelsreserve en het statuut is te rigide om mensen van de ene naar de andere zuil te verhuizen', stelt de voorzitter van de federale politieraad Willy Bruggeman. 'Telkens als een nieuw fenomeen opduikt, heeft de politie het moeilijk om te overleven. En dan spreek ik nog niet over terreuraanslagen, die heel bijzonder zijn en waarbij alles uit de kast moet worden gehaald.'

Tim Vandenput (Open VLD) roept op 500 à 900 miljoen extra te investeren in politie, justitie, brandweer en defensie. 'We moeten echt meer investeren in onze basisveiligheid.'