Wim Oosterlinck presenteert elke weekdag de ochtendshow bij de digitale zender Willy en heeft een eigen podcast, Drie boeken. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 35 minuten en 49 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? Ik word altijd bang én boos van mensen die de wetenschap ontkennen. Dankzij de coronacrisis hebben we daar mooie voorbeelden van gezien. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Mocht iedereen zich bezighouden met de dingen waar hij of zij het allerbeste in is - en alléén daarmee - zou het een betere wereld zijn. Wat is uw grootste prestatie? Een bungeesprong van een kraan langs de E19, voor de radio. Nu zou ik dat niet meer durven. Wat is uw grootste mislukking? Bijna tien jaar geleden werd ik programmadirecteur van Q Music. Ik ben mezelf nog nooit zo hard tegengekomen als toen. Na anderhalf jaar ben ik ermee gestopt. Het is een mislukking, maar ook een van de meest fantastische en leerzame ervaringen van mijn leven. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Een jaar of twee in het buitenland wonen en werken misschien wel, maar voorgoed emigreren niet. We leven in een geweldig land. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Naast mijn ouderlijk huis in Lochristi lag een gracht met een grote boom en een gigantisch maïsveld. In die boom klimmen, over de gracht springen, door het veld rennen en De Kat spelen... Ik vind het zo jammer dat mijn kinderen van 7 en 3 nooit zullen weten hoe dat voelt. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Ik neem zo vaak mogelijk het openbaar vervoer, gebruik zo weinig mogelijk verpakkingen en overweeg een regenwaterput. Ik had gedacht dat ik mijn kinderen daarvan bewust zou moeten maken, maar het omgekeerde is waar: prachtig. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Ik lees elke dag de vreselijkste dingen over mezelf, ook al ga ik er niet naar op zoek. Wie zo lang in de media werkt, kweekt een dik vel. Praat u weleens tegen uw huisdier? Mocht ik er een hebben, zou ik ongetwijfeld zeggen: wat een leven heb jij! Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Dat ik niet sneller met mijn podcast begonnen ben.Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Geen idee. Maar ik vind het wel verbluffend hoe populisten erin slagen om stemmen te winnen, terwijl ze heel openlijk dingen doen die slecht zijn voor de bevolking, de sociale zekerheid onderuithalen bijvoorbeeld. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? De film La vie d'Adèle van Abdellatif Kechiche, over een meisje dat ontdekt dat ze lesbisch is. Ik ben daar een halfjaar kapot van geweest. Waarover zou u meer willen weten? Over geschiedenis.Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Dat vind ik een heel stomme vraag. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? De conventie dat je bij ons maar één partner hebt, in combinatie met de eis dat je elkaar blijft verrassen, zodat je relatie geen dooie boel wordt. Vindt u seks overschat? Nee. Ik heb zelfs lang gedacht dat élke woordspeling over seks ging, met dank aan mijn tijd aan het conservatorium, vermoed ik. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Twee dagen. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Heel weinig sporten en heel veel roomijs eten. Al ben ik sinds gisteren wel gestopt met koffie. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Dat is zo'n vraag waarop je bijna instinctief 'ja' antwoordt, maar ik denk dat wij niet kunnen vatten hoe afschuwelijk en ingrijpend het is om alles voorgoed achter te laten. Wat hebt u geleerd in het leven? Dat alles draait om menselijk contact.