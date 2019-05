Vlaams Belang ligt tegenwoordig opvallend goed in de markt bij jongeren. Dat blijkt uit de vele schooldebatten die politici de afgelopen weken hebben gevoerd. Tegelijk geven recente peilingen aan dat de partij kan bogen op een bijzonder jong electoraat.

Conner Rousseau, de Oost-Vlaamse lijsttrekker voor de SP.A, herinnert het zich nog precies. Eerder dit jaar was hij te gast op een bso/tso-school in Beveren, waar hij in debat ging met Sam van Rooy, nummer vier op de VB-lijst.

...