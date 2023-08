Raadkamer plaatst Sven Pichal onder elektronisch toezicht

De raadkamer in Antwerpen heeft woensdag beslist om radiopresentator Sven Pichal (44) onder elektronisch toezicht te plaatsen. Hij blijft dus verder aangehouden, maar mag de gevangenis wel met een enkelband verlaten. Dat zegt het parket van Antwerpen, dat tegen die beslissing nog in beroep kan gaan.

Midden augustus werd bij politiezone Antwerpen aangifte gedaan. ‘Het bleek om zeer ernstige feiten te gaan. Als openbaar ministerie hebben we dan ook niet geaarzeld om op diezelfde dag nog een onderzoeksrechter te vorderen, wat meteen de start vormde van een gerechtelijk onderzoek. Dat heeft tot verschillende huiszoekingen en arrestaties geleid’, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. Vijf personen werden opgepakt.

‘Een 39-jarige man mocht na verhoor beschikken, een 42-jarige werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden en de drie anderen – mannen van 34, 35 en 44, werden aangehouden’, zegt Aerts. Onder de aangehouden bevindt zich ook Sven Pichal. Voor de aangehoudenen luidt de kwalificatie: bezit en verspreiding van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. Voor de mannen die werden vrijgelaten (onder voorwaarden) is het enkel bezit.

De raadkamer heeft de aanhouding van de 34-jarige man intussen bevestigd. Sven Pichal en de 35-jarige man werden woensdag onder elektronisch toezicht geplaatst. ‘We hebben 24 uur de tijd om te bekijken of we tegen die beslissing in beroep gaan’, zegt Aerts. Hij gaf ook nog mee dat voor de drie aangehoudenen en de man die werd vrijgelaten onder voorwaarden een gerechtspsychiater werd aangesteld om hun geestestoestand te onderzoeken. De vijf mannen hadden online contact. Hun dossiers worden wel apart van elkaar onderzocht. ‘Het onderzoek wordt verder gezet’, zegt de parketwoordvoerder.

De advocaten van Sven Pichal, meesters Walter Damen en Davina Simons, wilden na afloop van de raadkamer geen commentaar geven.