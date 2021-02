De Raad van State heeft Recread, de grootste sectorfederatie van kampeer- en recreatiebedrijven, gelijk gegeven. De federatie was vorige maand naar de Raad van State gestapt om dezelfde voorwaarden af te dwingen als voor hotels, B&B's, en individuele vakantiewoningen en -appartementen die wel open mogen blijven in de huidige coronapandemie. De Raad van State oordeelt dinsdag in zijn arrest dat er wel degelijk sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel.

In het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 rond de coronamaatregelen werd een onderscheid gemaakt tussen campings en vakantieparken enerzijds en alle andere logiesformules anderzijds. Die eerste moesten vanaf 3 november de deuren sluiten, terwijl alle andere logiesvormen mochten openblijven, weliswaar zonder toegang tot hun restaurant, drankgelegenheden en andere gemeenschappelijke faciliteiten.

Volgens Recread kunnen de toeristische verhuureenheden op campings en vakantieparken nochtans even 'coronaproof' opereren als andere logiessectoren. Daarom diende de sectorvereniging een verzoekschrift in bij de Raad van State. Die stelde Recread dinsdag in het gelijk. 'De Raad van State stelt dat op het eerste gezicht geen afdoende verantwoording wordt gegeven door de minister', klinkt het. Daarom wordt vanaf 8 februari het bewuste artikel waarin het onderscheid werd gemaakt, geschorst. In principe mogen vakantieparken en campings vanaf dan dus opnieuw gasten ontvangen. Sectorfederatie Recread is opgetogen met de beslissing.

'We zijn bijzonder verheugd over het herstel van het gelijke speelveld dat beoogd werd met het indienen van het verzoekschrift bij de Raad van State', zegt woordvoerder Dirk Metsu.

De federatie kijkt nu reikhalzend uit naar het volgende overlegcomité dat op 5 februari staat gepland. 'Recread kijkt uit naar een positieve beslissing van het Overlegcomité van 5 februari voor de campings en vakantieparken, dit geheel in lijn met het arrest van de Raad van State.'

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) zegt in een reactie het probleem 'herhaaldelijk' aangekaart te hebben bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V), 'helaas zonder succes'. Demir vindt het arrest van de Raad van State dan ook 'evident'.

'De Raad bevestigt het Vlaamse standpunt dat enkel vakantieparken en kampeerterreinen sluiten niet te verantwoorden is. Alle soorten logies kunnen zich even veilig organiseren. Laten we hen die kans niet nodeloos ontnemen', klinkt het.

In een reactie laat minister Verlinden weten inhoudelijk niet te willen reageren op het arrest. 'We zullen het arrest bestuderen om te bekijken wat ermee dient te gebeuren', klinkt het bij haar woordvoerder.

