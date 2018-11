Quid SP.A: het verloren krediet van de Vlaamse sociaaldemocratie

Op 14 oktober viel het niet meer te negeren: progressieve kiezers zien niet meer waar de SP.A nog voor staat en stemmen dus op andere partijen. Dat is niet zo verwonderlijk, want de SP.A weet zelf ook niet meer waar ze voor staat. Dat was toch de conclusie van een aantal deelnemers aan de recente fractiedagen van de SP.A, een gathering of the clan van de partijleiding en de parlementsleden, het belangrijkste politieke personeel en een aantal lokale sterkhouders. Een aanwezige: 'We hebben niet eens een antwoord op de vraag: waarom zou een kiezer nog SP.A stemmen?' En waarom dat antwoord uitblijft? 'Er is een crisis van het leiderschap. Er is geen autoriteit meer in onze partij. Géén.'

