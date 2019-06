De PS heeft de PVDA opnieuw uitgenodigd voor een gesprek in het kader van de Waalse regeringsvorming, maar de communisten gaan daar niet op in.

'Ik heb de voorzitter van PVDA, Peter Mertens, uitgenodigd voor een derde onderhandelingsronde op dinsdag. Ik heb hem een uitnodiging gestuurd en heb aangegeven dat hij zelf het tijdstip mag kiezen', zei PS-voorzitter Elio Di Rupo zondag.

Maar de PVDA heeft geen interesse in een nieuwe onderhandelingsronde. 'Vorige woensdag vond het partijbureau dat alles gezegd is. Sindsdien is er niets fundamenteel veranderd: er is geen breuk met het verleden', zegt PVDA-ondervoorzitter David Pestieau.

'De PS heeft geen enkel informeel contact met ons genomen en heeft geen enkele inspanning gedaan. Integendeel, Elio Di Rupo had het over een "politburo" en heeft de deur geopend voor N-VA op federaal niveau. We weten eigenlijk niet goed meer wat de socialisten willen', aldus Pestieau. Hij herhaalt het extreem-linkse credo dat PVDA enkel in een meerderheid stapt indien er een breuk komt met het verleden.

Daarbij moeten voor de communisten de Europese verdragen naast zich neer worden gelegd, om zo massal te investeren in huisvesting en sociaal beleid, legt Pestieau uit. 'De PS, die in eerste instantie van plan was een coalitie te vormen met Ecolo en cdH, weigert terug te komen op zijn beleid van de voorbije jaren en brengt tegen elk van onze voorstellen een "ja maar neen" of een "ja maar niet onmiddellijk" in', gaat de ondervoorzitter voort. \In die omstandigheden willen we niet vastzitten in een meerderheid en het tegengestelde doen van wat we de kiezer hebben beloofd'.

Na de beslissing van cdH om in de oppositie te zetelen en de weigering van PVDA om voort te onderhandelen, blijven er maar twee coalities mathematisch mogelijk: een bipartite van PS en MR of een tripartite van PS, MR en Ecolo. Een minderheidsregering met gedoogsteun van PVDA werd naar voren geschoven door PS-onderhandelaar Paul Magnette, maar die piste lijkt een doodgeboren kind.