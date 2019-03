PVDA: Limburger komt op in Luik en vice versa

In Limburg wordt de Vlaamse lijst van PVDA getrokken door Kim De Witte, de federale lijst door Ayse Yigit. Wie de andere plaatsen op de lijsten zou krijgen, maakte niet zoveel uit. De kans dat die ook echt verkozen geraken, is zo goed als nul.

Maar nu heeft PVDA een systeem gevonden om via een omweg toch nog een Limburger aan een zetel te kunnen helpen. Voor de Kamer maakt het niet uit waar je woont als je op een bepaalde lijst wil staan. Voor PVDA staat Gaby Colebunders nu op plaats drie van de federale lijst in Luik, die getrokken wordt door PVDA-boegbeeld Raoul Hedebouw.

'Wij pleiten hiermee ook voor één Belgische kieskring', zegt Kim De Witte, voorzitter van PVDA-Limburg. Op basis van het resultaat van de provincieraadsverkiezingen maakt Colebunders effectief kans op een zetel voor de kieskring Luik. Gillot, een gewezen vakbondsman bij staalbedrijf ArcelorMittal, heeft in Limburg weinig kans om verkozen te geraken. In 2014 trok Colebunders nog de Vlaamse PVDA-lijst in Limburg.