Vorig jaar zei Jos D'Haese aan Knackdat hij niet gelooft dat politieke verandering niet kan via het parlement. Vandaag is hij daar nog sterker van overtuigd, zegt hij aan De Zondag. 'De regering trekt steeds meer macht naar zich toe.'

Een communist die de liberalen waarschuwt voor verregaande vrijheidsinperking: dat moet een primeur zijn, schrijft De Zondag in de inleiding van het interview met PVDA-kopstuk Jos D'Haese. En hij heeft inderdaad flinke kritiek op de regering. Dat er veel te weinig is ingezet op preventieve maatregelen en dat er teveel op sociale interacties wordt gecontroleerd, in plaats van op de werkvloer. 'Het is de regering van de liberaal Alexander De Croo die de privacy onder druk zet. Wij verzetten ons daartegen. Het is deze regering die de mensen als kleuters behandelt. Als u niet braaf bent, dan gaan we u straffen. We staan voor een gevaarlijk hellend vlak.'

D'Haese gaat verder. Hij verwijt de regering 'dat ze blind is voor de ongelijkheid in onze samenleving. Dat ze zelfs in deze crisis geen empathie toont voor mensen die het moeilijk hebben. Toen in maart de scholen gesloten werden, zaten duizenden kinderen thuis zonder laptop. Dat probleem is nog steeds niet opgelost. Dat vraagt toch geen kennis van kernfysica, hè?'

Ook van de farma-industrie is D'Haese geen fan. Toch heeft hij vertrouwen in de vaccins die binnenkort de markt op komen. 'Omdat ik de wetenschappers vertrouw. Wij zullen onze achterban aanraden zich te laten vaccineren.'

