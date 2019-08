In navolging van de commotie rond het incident met klimaatactiviste Anuna De Wever kwamen ook de Vlaamse vlaggen op de campings ter discussie te staan.

De Wever zou lastiggevallen zijn geweest door jongens met Vlaamse vlaggen. De organisatie van Pukkelpop heeft vrijdag dan ook ingegrepen door alle Vlaamse strijdvlaggen te verwijderen. 'Omdat Anuna De Wever werd uitgejouwd, haalt Pukkelpop van SP.A'er Chokri Mahassine alle Vlaamse leeuwenvlaggen weg. Wat een zwaktebod. Linkse traantjes op Pukkelpop', schreef Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op Twitter.

De Pukkelpop-organisatie ontkent echter dat alle Vlaamse vlaggen werden weggenomen. Het zou enkel gaan om de Vlaamse strijdvlaggen met een Vlaamse leeuw met zwarte klauwen. 'Er wordt hier geen enkele Vlaamse vlag verwijderd, maar de zwarte, zogenaamde collaboratievlag hoort hier inderdaad niet thuis', reageerde Pukkelpop op de tweet van Van Grieken.

Anuna De Wever dook donderdagavond plots op in de Boiler Room. Ze wilde daar het publiek laten meedoen aan 'Clap for Climate', een actie om meer aandacht voor het klimaat te vragen. Die boodschap - in plaats van de gewoonlijke stevige beats - bleek echter niet naar de zin van een aantal festivalgangers. Het ging zelfs zo ver dat Anuna De Wever en haar vriendinnen tot op de camping werden lastiggevallen door enkele festivalgangers. Daarbij werden hun partytent en enkele andere tenten vernield, waardoor de security ter plekke moest komen. Ze werden ook geconfronteerd met verbale agressie en doodsbedreigingen.

De Pukkelpop-organisatie voert momenteel een intern onderzoek naar het incident.

De Wever zou intussen het festival verlaten hebben en zal niet meer terugkomen. Ze voelde zich helemaal niet veilig. Dat blijkt uit interne communicatie van Pukkelpop die Knack kon inkijken.