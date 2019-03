PS wil niet meer rechtstreeks in debat met N-VA

Paul Magnette, de lijsttrekker van de PS voor de Europese verkiezingen en de campagneleider van de partij, had toegezegd om begin april voor De Tijd en L'Echo in debat te gaan met N-VA-voorzitter Bart De Wever. De grootste partij aan Vlaamse kant en de grootste aan Franstalige kant zouden de degens kruisen, net zoals in 2014.

Er stond ook onder meer een duel op de agenda tussen De Wever en Elio Di Rupo voor VTM en RTL. Dat gaat evenmin door. Dat is een koerswijziging, want Magnette verklaarde eerder in de Franstalige media dat zijn partij bereid was de confrontatie met de N-VA aan te gaan.

'We hebben geen zin om in debat te gaan met de N-VA en zo de focus van de campagne te leggen op het communautaire, terwijl de uitdagingen volledig anders zijn. We willen het hebben over het sociaal model en het klimaat', zegt Magnette tegen De Tijd. De Wever spreekt van 'een teken van zwakte'.