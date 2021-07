'Ik denk niet dat er een crisis binnen de regering is.' Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnette dinsdag verklaard op de RTBF-radio, daags nadat zijn partij ermee had gedreigd de regering te verlaten als er één hongerstaker zou overlijden. Volgens de socialistische voorzitter is het dossier de afgelopen uren geëvolueerd.

Zijn partij wil er alles aan doen om een oplossing te vinden en heeft meer dan eens voorstellen op tafel gelegd binnen de regering, aldus Magnette. Hij merkt daarbij op dat staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) voor het eerst een bemiddelaar heeft aangesteld en aanvaard heeft met de verenigingen te praten. 'We vragen aan de slag te gaan met alle mogelijke wettelijke middelen. Wij vragen geen massale regularisatie', aldus de PS-voorzitter.

Niet alleen de PS, maar ook Ecolo had maandag gedreigd de regering te verlaten. Dinsdag klonk het wat minder fors. 'We kunnen ons geen nieuwe crisis veroorloven. De zaken zijn gecommuniceerd aan de premier en dat had zo moeten blijven', aldus covoorzitter Jean-Marc Nollet. Daarmee doelt hij op het lek naar Le Soir over het dreigement van de PS.

